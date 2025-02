Investigan a un hombre que se hacía pasar por miembro del Obispado de Barbastro para estafar dinero a religiosas

HUESCA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, en el marco de la Operación CROSIER, ha investigado a una persona como presunto autor de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad, al hacerse pasar por el Obispado de la Diócesis de Barbastro, consiguiendo que varias congregaciones religiosas le ingresasen dinero mediante transferencias.

En marzo de 2023, el Equipo @ de la UOPJ inició las investigaciones tras una denuncia por estafa y usurpación de identidad, interpuesta por una congregación religiosa de la provincia de Huesca, en la que, mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, una persona se hacía pasar por el Obispado de la Diócesis de Barbastro, provocando el engaño, consiguiendo ganarse la confianza de sus víctimas para que le ingresaran dinero mediante transferencias.

Los agentes, en el transcurso de la operación, pudieron averiguar que el "falso obispo", una vez que conseguía el dinero fraudulento, los desviaba a otras cuentas, con la intención de dificultar el seguimiento y así poder realizar el blanqueo del mismo.

Asimismo, los números de teléfono y las direcciones de correo utilizados, eran de un solo uso, dificultando la identidad de este ciberdelincuente.

A finales del pasado mes de enero, el Equipo @, en colaboración con la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, localizaron al posible autor de los hechos, procediendo a su investigación por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad, siendo un varón de 31 años y vecino de Toledo.

El Equipo @ de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 1 de Barbastro, debiendo el investigado presentarse a la Autoridad Judicial cuando sea citado.

PAUTAS PARA PREVENIR ESTAFAS TELEMÁTICAS MEDIANTE LLAMADAS FALSAS

Desde la Guardia Civil han ofrecido varios pautas para detectar una estafa telefónica entre los que figura la presión que ejercen los estafadores para actuar rápidamente, quienes suelen intentar crear un sentido de urgencia para tomar decisiones sin pensar.

También suelen pedir solicitudes de información personal o financiera cuando es "raro" que las empresas legítimas soliciten información personal o financiera por teléfono, número de tarjeta de crédito o datos de la cuenta bancaria, entre otros datos. Asimismo las solicitudes de pago son inusuales y los estafadores, a menudo, piden pagos a través de métodos que son difíciles de rastrear, como tarjetas de regalo, transferencias de dinero o criptomonedas. Las empresas legítimas generalmente no solicitan pagos de esta manera.

La Guardia Civil alerta de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad porque probablemente no lo sea; ante llamadas de números desconocidos o extraños que no se reconocen es mejor no contestar.

Los errores gramaticales o de ortografía en correos electrónicos o mensajes de texto como parte de su operación puede ser otra pista de una estafa. Si se recibe un mensaje lleno de errores gramaticales o de ortografía, es una señal de alarma.

CONSEJOS PARA EVITAR ESTAFAS TELEFÓNICAS

Entre los consejos que brinda la Guardia Civil está el no compartir información personal de números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o claves para acceder a la banca online porque es posible que se trate de una estafa. Si se recibe una llamada dudosa, lo mejor es colgar y si ofrecen un argumento que no convence se debe colgar y contactar de nuevo con la compañía que dicen representar para cerciorarse de que no se trata de una estafa.

Hay que desconfiar de los números ocultos y lo mejor es no atender la llamada y bloquear el número oculto; instalar una aplicación de alerta en caso de llamada similar al bloqueo de teléfonos ocultos porque estas apps tienen filtros para no dejar pasar las llamadas de spam; y avisar de estas llamadas a personas de nuestro entorno, con esa la información tenemos la capacidad de que otras personas no caigan en ese tipo de estafas, son otros consejos.