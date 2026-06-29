Las invitaciones para el acústico de Tako en Veruela por su 40 aniversario estarán disponibles este miércoles

El grupo de rock Tako. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

VERA DE MONCAYO (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

Las invitaciones para poder asistir al concierto gratuito de Tako en el Monasterio de Veruela el próximo 25 de julio, organizado dentro del programa Veruela Estival de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), se pueden retirar a partir de este miércoles en la capital aragonesa y en el propio monasterio. Será un recital acústico con motivo del 40 aniversario de la banda de rock ejeana.

En concreto, cada persona podrá coger un máximo de cuatro invitaciones obligatorias para poder acceder al evento, que estarán disponibles a través de dos canales físicos oficiales, ha informado la institución provincial.

En Zaragoza capital, en la tienda de la cerámica de Muel, en la calle Coso 29, de 09.00 a 14.00 horas, y en las taquillas oficiales del propio monasterio de Veruela de 10.30 a 20.00 horas.

Ante la gran expectación y el alto interés suscitado entre el público, la DPZ ha decidido poner en marcha un sistema de invitaciones gratuitas con el único objetivo de garantizar la seguridad, el control de aforo y la correcta conservación del recinto cisterciense, permitiendo que los asistentes disfruten de la experiencia en las mejores condiciones posibles.

La banda ejeana protagonizará una velada muy especial en formato acústico, sirviendo como antesala y plato fuerte del festival Veruela Verano.

Las localidades son estrictamente limitadas y se distribuirán de forma gratuita hasta completar la capacidad máxima autorizada para la iglesia del monasterio.

TAKO, 40 AÑOS DE CARRERA MUSICAL

Tako es un grupo zaragozano fundado en Ejea de los Caballeros en 1984. Su estilo se basa en un rock sencillo, nutrido de letras de gran contenido poético y social que se acercan al rock urbano.

Desde ese año se han mantenido en activo de manera ininterrumpida y han lanzado 20 trabajos al mercado girando por el territorio nacional e internacional más de 800 conciertos varias giras por Sudamérica y una legión de seguidores fieles lo sitúan como uno de los mayores exponentes del rock español tanto por su calidad como por su longevidad y capacidad creativa siempre innovadora sin repetirse en clichés clásicos renovándose en cada trabajo.

Son 40 años de carrera y el momento de echar la mirada atrás con la presentación del nuevo trabajo de la banda ,'XL', un directo desde la plaza del Pilar de Zaragoza que vio la luz el pasado mes de octubre.

El álbum es un homenaje a cada una de las personas que en su día fueron los detonantes de que Tako no renunciase a sus raíces y apostase por seguir creciendo en nuestra comunidad, yendo contracorriente y dejando de lado cada una de las propuestas que marcaban el camino lejos de la tierra que los vio nacer.

Tako presenta una gira en la que el público volverá a escuchar sus canciones clásicas, pero con un nuevo show arropado por un sistema de sonido que dará la oportunidad a todos aquellos aragoneses que no tuvieron la oportunidad de sentir, de vibrar y respirar el rock con una propuesta totalmente renovada nunca mostradas en un espectáculo de este tipo hasta la fecha. En esta ocasión, presentan su propuesta en formato acústico.