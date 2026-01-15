IPC baja al 2,9% en Aragón en diciembre

Archivo - En vivienda es donde más han subido los precios. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha descendido al 2,9% en Aragón en diciembre en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de diciembre ha sido el más bajo registrado en Aragón desde agosto de 2025. En términos mensuales, la inflación en Aragón ha aumentado un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,9%.

Donde más han subido los precios en Aragón respecto al mismo mes del año anterior ha sido en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,6% más que en diciembre de 2025 (-0,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,7% más (+0,3 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,4% más (+0,2 puntos) y otros bienes y servicios, un 3% más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,4% (-0,6 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC ha aumentado un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9%.

Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las han presentado Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,4%), Catalunya (2,5%) y La Rioja(2,6%).