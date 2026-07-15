El IPC se reduce al 2,9% en Aragón en junio, el dato más bajo registrado desde febrero

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ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha caído al 2,9% en Aragón en junio en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior. Así, este dato es el más bajo registrado en Aragón desde febrero de 2026.

En términos mensuales, la inflación en Aragón ha aumentado un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,1%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El mayor incremento de los precios en Aragón respecto al mismo mes del año anterior se ha registrado en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,1% más que en junio de 2025 (+2,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 4,7% más (-2,4 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,7% más (-0,3 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,5% más (-0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más han caído en tasa interanual los precios ha sido en información y comunicaciones, un -0,1% (-0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente), siendo la única categoría en la que se han reducido.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%.

CCAA

Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC se han dado en Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%). En el lado contrario se sitúan Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias(2,7%).

Ceuta (+0,2%), Canarias (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) han sido los territorios en los que más han crecido los precios en tasa interanual, mientras que Galicia, Cantabria y Aragón donde menos, con retrocesos de un 0,2% en los tres casos.