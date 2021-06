IU llama a la movilización en defensa del ferrocarril y exige al Gobierno de Aragón que cumpla sus acuerdos

ZARAGOZA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Aragón ha hecho un llamamiento a la población para que participe este domingo, 20 de junio, en las movilizaciones convocadas en los apeaderos y estaciones de tren de toda la comunidad, en defensa del ferrocarril, y ha exigido al Gobierno de Aragón que cumpla sus acuerdos.

La formación se ha mostrado "atónica" ante un escenario donde el Ejecutivo autonómico y su Departamento de Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda, encabezado por el consejero José Luis Soro, "relega sus responsabilidades al Gobierno de España para no afrontar la crisis derivada de la desaparición de trenes en la comunidad aragonesa".

"Mientras desde el Gobierno aragónes se anuncia un compromiso por mantener los trenes regionales que necesitan miles de aragoneses y aragonesas, tal y como afirmó hace dos días la consejera de Presidencia Mayte Pérez, desde Vertebración se insiste en que es Madrid quien debe asumir los costes que suponen estos", ha expresado IU en una nota de prensa.

Según Izquierda Unida, los ciudadanos no pueden ser "rehenes" de disputas territoriales en las que "Aragón tiene mucho que decir porque tiene competencias".

"Es urgente que Madrid cumpla, pero no menos que Aragón no deje de cumplir poniendo excusas que no nos sirven", ha afirmado el coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sanz.

El partido ha declarado que el consejero José Luis Soro debe ser consciente de que retirando el mantenimiento de trenes está incumpliendo acuerdos como el presupuestario o las propuestas aprobadas en las Cortes de Aragón. Por ello, la agrupación ha pedido al titular de Vertebración del Territorio que sea "transparente" con el proceso de negociación abierto con el Gobierno de España.

"En medio de este desastre, en el que a partir del 1 de julio desaparecerán arterias de comunicación ferroviaria que dan vida a nuestro territorio ya bastante castigado por la despoblación y la escasez de infraestructuras, no podemos permitir que se esté usando el sufrimiento de personas afectadas por la eliminación de esas líneas de tren", ha aseverado Sanz.

IU Aragón ha lamentado la "escasa" presencia en este debate del presidente aragonés en un tema "tan importante" como es la inversión en un sistema ferroviario público, de calidad, sostenible con el medio ambiente, ya que es el futuro en movilidad teniendo en cuenta que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética prevé la descarbonización de la economía antes del año 2050.

Este "debería ser el estandarte de lucha de todos y cada uno de los y las políticas aragonesas", ha sentenciado Sanz, al tiempo que ha recordado que la mejor defensa de un tren vertebrador que hoy existe está siendo la movilización ciudadana a la que IU Aragón se ha unido desde el inicio.

El movimiento 'Aragón no pierdas tu tren0 lleva más de un año pidiendo que se repongan los trenes que Renfe decidió eliminar durante la pandemia, advirtiendo de que se están suspendiendo servicios de taquilla. "Han llegado a lograr incluso que ser vuelvan a abrir servicios de taquillas y, con ello, que haya más personas con un puesto de trabajo", ha comentado el coordinador general de Izquierda Unida en la comunidad.

Por todo ello, la formación política ha animado a la población a que participe en las concentraciones de este domingo día 20, para defender el mantenimiento de los servicios de tren.