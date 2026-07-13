IU reivindica el paseo ciudadano de la N-232 y exige al Ayuntamiento de Utebo que culmine su transformación urbana

Alegría pone la transformación de la N-232 en vía urbana en Utebo como ejemplo de la utilidad de los fondos europeos - IU ARAGÓN

UTEBO (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida de Aragón ha reivindicado este lunes junto con el PSOE Aragón el trabajo desarrollado en Utebo (Zaragoza) durante el anterior mandato para hacer realidad la transformación de la antigua N-232 en un Paseo Ciudadano, una de las actuaciones urbanísticas más importantes acometidas en este municipio en las últimas décadas.

Ambas formaciones han reclamado además al actual equipo de gobierno municipal que complete las actuaciones pendientes para integrar plenamente esta infraestructura en la vida cotidiana del municipio.

Durante una comparecencia celebrada junto al nuevo Paseo Ciudadano, la coordinadora general de Izquierda Unida de Aragón, Marta Abengochea, ha destacado que esta intervención supone "una de las mayores transformaciones urbanas que ha tenido Utebo en décadas" y ha recordado que el proyecto comenzó a gestarse durante el mandato de coalición entre PSOE e Izquierda Unida.

"Hoy hemos venido a comprobar cómo este Paseo Ciudadano es por fin una realidad. Es un proyecto que nace del trabajo del anterior gobierno PSOE-IU y de la colaboración institucional con el Ministerio de Transportes. Gracias a ese trabajo conjunto se ha podido hacer realidad la cura de una cicatriz que durante años dividió nuestro municipio", ha destacado.

La actuación, ejecutada por el Ministerio de Transportes tras años de gestiones impulsadas desde el Ayuntamiento durante la legislatura 2019-2023, ha permitido transformar una antigua travesía nacional que actuaba como barrera física y social en un espacio más amable y seguro para la ciudadanía.

Entre las mejoras realizadas destacan la construcción de nuevas glorietas, la ampliación de aceras, la implantación de un carril bici bidireccional, la incorporación de arbolado y mobiliario urbano y la mejora de la seguridad vial.

Abengochea ha subrayado especialmente el impacto que la actuación tendrá sobre la cohesión urbana del municipio.

"Era un espacio hostil para la ciudadanía que aislaba especialmente a los barrios del sur. Hoy vemos cómo se han pacificado puntos críticos, se han creado zonas más accesibles y se ha ganado calidad urbana para todos los vecinos y vecinas", ha afirmado.

LE PIDEN AL AYUNTAMIENTO QUE CULMINE LA TRANSFORMACIÓN DE LA VÍA

No obstante, tanto Izquierda Unida como PSOE han advertido de que la transformación no estará completa mientras el Ayuntamiento no ejecute las actuaciones municipales comprometidas para conectar e integrar plenamente el nuevo paseo con el resto de la ciudad

Entre las cuestiones pendientes, ambas formaciones señalan la mejora de las conexiones peatonales con las zonas comerciales, el desarrollo de nuevas medidas de semaforización, la conexión del carril bici con la futura red ciclista metropolitana y la adecuación de distintos espacios resultantes de la actuación estatal.

"Hace falta que el doble carril bici conecte con las infraestructuras que proyectará el Consorcio de Transportes y que toda esta zona se integre realmente con el resto del municipio", ha explicado Abengochea.

Izquierda Unida recuerda que en 2025 ya promovió una moción para impulsar diversas actuaciones complementarias vinculadas a la nueva configuración de la antigua N-232.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad del Pleno municipal, aunque, según denuncian, sigue sin haberse ejecutado. En este sentido, las dos formaciones han criticado la falta de impulso del actual gobierno municipal del Partido Popular y Vox para desarrollar las competencias que corresponden al Ayuntamiento una vez finalizadas las obras estatales.

"Reclamamos al Ayuntamiento que complete las actuaciones pendientes, especialmente la semaforización y la integración del Paseo Ciudadano, para que la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de este espacio", ha señalado Abengochea, que ha reiterado el compromiso de su formación política y social con la culminación de este proyecto estratégico para Utebo.