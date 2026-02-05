Izquierdo (PAR) pide la suspensión de empleo de la mujer de Guitarte (Teruel Existe) en la DPT

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo. - PAR

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PAR, Alberto Izquierdo, ha reclamado este jueves que el líder de Teruel-Existe, Tomás Guitarte, dé explicaciones a la ciudadanía sobre unos "presuntos contratos irregulares" adjudicados a una empresa de su mujer, Nieves Sánchez, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), y ha pedido para ella suspensión de empleo hasta que se aclare esta situación.

Alberto Izquierdo ha salido así al paso de las acusaciones efectuadas este miércoles por Guitarte en una rueda de prensa en la que acusó al candidato del PAR, un partido que ha llegado a una situación de "práctica extinción" por sus "malas artes", de llevar a cabo una "campaña sucia" contra Aragón-Teruel Existe con "infundios, medias verdades e insinuaciones".

"Ayer escuché una rueda de prensa en la que se me insultó, algo que yo no voy a hacer porque le respeto a él y a su partido profunda y absolutamente", ha respondido Izquierdo, si bien ha añadido que cree que Guitarte "debe dar explicaciones a la ciudadanía".

"No soy yo el que ha obtenido presuntamente dos contratos que hoy están en tela de juicio, porque así lo dicen los medios de comunicación, no porque lo diga yo", ha expresado.

A ello ha sumado que han tenido conocimiento "también por los medios de comunicación de que un empresario turolense ha denunciado a Nieves Sánchez, administradora de la empresa y socia de Tomás Guitarte, que trabaja en esta Diputación Provincial".

"Nos preocupa enormemente que alguien que no puede hacer contratos con la Administración los haga. Son dos contratos menores a los que, además, hemos podido observar en la información publicada en los medios de comunicación, optaron las mismas tres empresas", ha agregado el candidato del PAR, asegurando que "la justicia va a tener que pronunciarse sobre este tema".

GUITARTE DEBE DAR EXPLICACIONES

"No soy yo el que tiene que dar las explicaciones y me sorprende que el señor Guitarte salga en los medios de comunicación insultándome y acusándome de complicidad con el señor Campos --en referencia al empresario José Luis Campos que ha interpuesto una denuncia contra la esposa de Guitarte por ambas adjudicaciones--", ha continuado.

"Yo creo que la independencia de los medios es importante, creo que el señor Campos hace su trabajo como lo hacen otros medios de comunicación y creo que el señor Guitarte es igual que yo un servidor público", ha dicho, añadiendo que él no tiene "una empresa a la que se han adjudicado contratos públicos de la Administración y hoy está en tela de juicio". "Él sí y por lo tanto es él el que tiene que dar las explicaciones sobre si lo que hizo es legal y, si no es así, debería dimitir", ha apostillado.

Izquierdo ha anunciado que el PAR está trabajando en esta cuestión y que van a pedir al presidente de la DPT, el popular Joaquín Juste, que, por lo menos y hasta que se aclare esta cuestión, "debería suspender de empleo a la señora Nieves Sánchez, porque es una liberada de la Diputación y personal de confianza de la vicepresidenta".

Del mismo modo, ha insistido en que "si el señor Guitarte no nos explica a todos hoy o mañana cómo se adjudicaron esos contratos, yo creo que debería dimitir y dejar paso a la número dos porque nos parece gravísimo", y ha puntualizado que "debe explicar a los turolenses por qué su empresa trabaja para el Gobierno de Aragón siendo diputado en las Cortes de Aragón".

Además, ha precisado que "él hizo enmiendas a los presupuestos del Gobierno de Aragón centradas en Departamento de Sanidad que, presuntamente, también podrían haberle beneficiado".

Respecto a la posibilidad de que su formación política emprenda acciones legales al respecto, ha asegurado que están estudiando esta cuestión con sus equipos jurídicos y que, hasta el 9 de febrero, no van a hacer nada porque no quieren "enturbiar". "Si hubiéramos querido hacerlo, habríamos presentado una denuncia", ha aseverado, remarcando que sólo se han hecho eco "de lo que han dicho los medios de comunicación".