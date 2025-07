Izquierdo (PAR) reclama "responsabilidad" a Vox: "En Aragón nO tenemos cuentas porque a Abascal no le interesa"

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha apelado a la "responsabilidad" y la "altura de miras" de los grupos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos del año que viene, y recuperar la histórica "estabilidad" por la que era conocida Aragón, convertida ahora en "una sucursal de Madrid" por culpa de partidos "que sólo miran el CIS, en alusión a Vox, a cuyo líder, Santiago Abascal, ha acusado de ser el responsable de que Aragón no disponga este año de unas cuentas aprobadas.

En esa línea, Izquierdo ha señalado a Vox como el causante de la situación de "ruptura, enfrentamiento y odio" que a su juicio se vive en las Cortes, en una reproducción "del lamentable espectáculo que vivimos cada día en el Congreso de los Diputados".

Una "inestabilidad" que viene provocada por la falta de presupuestos, lo que, ha advertido, perjudica a las empresas en un momento económico que ha calificado como "histórico": "Las cuentas de Aragón no se pueden retrasar en función de los inmigrantes que llegan a España, de lo que le interesa a Santiago Abascal, porque por eso no hay presupuestos en Aragón, porque a Abascal no le interesa electoralmente, en su esquema, que Aragón tenga cuentas", le ha acusado.

"Algunos partidos sólo hablan de lo que la encuesta de intención de voto les marca. Hoy la encuesta marca que la inmigración es una preocupación para los españoles. Vamos a hablar de eso. Da igual lo que pase en Aragón. ¿Qué les importa?", ha lamentado.

Izquierdo se ha preguntado: "¿En qué va a cambiar la vida de los aragoneses que vengan 100 inmigrantes más o menos? ¿Va a mejorar eso una carretera del Maestrazgo en mal estado? ¿Va a hacer que un médico vaya al Sobrarbe?"

En ese sentido, ha sostenido que mejorar la vida de la gente "no es estar en una batalla mediática diaria con cosas que, además, el Gobierno de Aragón no puede resolver". En cambio, ha propuesto abordar cuestiones como la mejora de los servicios públicos y el acceso igualitario a ellos de todos los aragoneses vivan donde vivan.

Y por ello, ha instado al Gobierno de Aragón a que "se ponga a hablar con todo el mundo y se quite los vetos internos, que abra la mirada. Y si hay partidos que no son capaces de aprobar los presupuestos por egoísmo político, vamos a hablar con el resto", ha animado.

A preguntas de los medios de comunicación, el líder del PAR ha valorado la decisión del Gobierno de Aragón de no acudir a la reunión sectorial, en la que se iba a concretar el reparto de inmigrantes y que finalmente ha sido suspendida ante la incomparecencia de todas las comunidades gobernadas por el PP.

CREE QUE "NO HAY VOLUNTAD"

Izquierdo ha estimado que el Gobierno de España "no está haciendo bien las cosas" y que el Ejecutivo aragonés, como el resto, "se cansa de recibir solo órdenes" sobre un asunto, el de la inmigración, que considera "un problema nacional" ante el que "no hay un plan, ni un acuerdo, no hay voluntad", sino que sirve como "arma arrojadiza", lo que beneficia, según ha advertido, "al odio y a quienes lo generan".

"La gente que quiera venir a nuestro país tiene que poder venir en condiciones de salubridad y de poder vivir de una forma normal. ¿Qué problema hay en que alguien que quiere trabajar venga a nuestro país? ¿Qué problema hay? El problema es que viene gente a nuestro país que quiere trabajar y no lo consigue. Y viene gente que no sabemos a qué viene y aquí pasa la vida vegetando. No sirve hacer un sistema de acogida para que la gente esté en un hotel seis meses y luego ya veremos. Ese es el problema", ha expuesto.

Además, Izquierdo también ha acusado a la UE de "no entender nada" por pretender una reducción drástica del presupuesto de la PAC.

"Claro que hay un problema de seguridad, pero se lo vamos a quitar a los más pobres, a los que más lo necesitan, a los agricultores", ha reprochado.

El portavoz del PAR en las Cortes ha mostrado su preocupación por esta medida ante la que echa en falta una reacción de los eurodiputados españoles.

"El sector está absolutamente tensionado, ha vivido dos años durísimos y estamos viendo situaciones muy duras de familias que se arruinan trabajando". Alberto Izquierdo ha defendido que la PAC "no es una ayuda, es la clave para que la agricultura siga adelante".