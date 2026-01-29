Izquierdo (PAR) reivindica una red de Cercanías "real" para beneficiar a Zaragoza y a todo el territorio

Mesa informativa del PAR en el centro de Zaragoza. - PARTIDO ARAGONÉS

ZARAGOZA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, ha reivindicado este jueves una red de Cercanías "real" que "no solo beneficiaría a Zaragoza, sino también a todo el territorio".

Coincidiendo con la festividad de San Valero en Zaragoza, el candidato del PAR a la Presidencia de Aragón ha atendido a los medios de comunicación desde mesa informativa instalada en el centro de Zaragoza.

Izquierdo ha señalado que es necesaria una red de Cercanías, que no solo una Zaragoza con Huesca, sino también con Calatayud, con Calamocha, con Tarazona y con municipios de la provincia altoaragonesa, como Monzón o Barbastro.

"Zaragoza es la cuarta ciudad de España y tiene que ser el motor, el tractor de esta comunidad autónoma y para eso tenemos que generar sinergias. Esas sinergias no se generan aislando a la ciudad y convirtiéndola en un lugar hermético", ha añadido Alberto Izquierdo.

"¿Cómo es posible que un ciudadano que vive en María de Huerva, que ve las torres del Pilar desde su casa, no pueda comunicarse con Zaragoza con un Cercanías, con un intervalo horario que sea aceptable? ¿Cómo es posible que Gijón tenga 13 líneas de Cercanías y Zaragoza sólo tenga una? ¿Cómo es posible que en Sevilla esté creciendo su área metropolitana a la velocidad que crece y Zaragoza no lo hace porque es imposible acceder, salvo con el transporte privado a esta ciudad?", se ha preguntado.

Izquierdo ha insistido en que "si queremos de verdad que Aragón crezca a la misma velocidad, que no se genere un Aragón de dos velocidades, que Calatayud, Calamocha, Cariñena o el norte de Aragón se desarrollen a la misma velocidad. Tenemos que ser capaces de crear un proyecto común", ha defendido.

CRÍTICAS A PUENTE

Al hilo de esta reclamación, el candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha cargado contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente: "¿Cómo es posible que el Gobierno de España, que el ministro Óscar Puente, diga que no es necesaria una red de Cercanías?".

Del mismo modo, ha cuestionado al PSOE por "no levantarse en armas" contra el Gobierno de España; y también se ha referido al candidato de CHA a la Presidencia de Aragón y diputado en el Congreso, Jorge Pueyo, reprochándole que "no vaya a Madrid a decirle al ministro Puente que es una vergüenza lo que han hecho.

Por último, Alberto Izquierdo ha insistido: "Reclamamos un proyecto de transporte, de transformación de esta ciudad y de esta comunidad, porque eso no solo es bueno para los zaragozanos, eso también es bueno para todos los aragoneses".