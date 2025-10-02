Archivo - La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - EUROPA PRESS - Archivo

Japón será el país invitado en la próxima edición de 'The Wave', que volverá a confirmar a Aragón como epicentro del sector de la tecnología. La cita se celebrará en Zaragoza entre el 14 y el 16 de abril.

Como país invitado, Japón dispondrá de una zona expositiva específica y ponencias de destacadas empresas tecnológicas niponas, lo que permitirá a las compañías asiáticas exhibir contenido del sector y participar en ponencias durante los tres días del evento, ha informado el Gobierno de Aragón.

Este año, la segunda edición del congreso ha reunido en Zaragoza a 15.000 asistentes, más de 250 ponentes y grandes empresas mundiales durante las tres jornadas que duró el evento.

REUNIONES DE TRABAJO EN JAPÓN

La invitación a Japón para ser el país invitado de 'The Wave 2026' la ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, durante su estancia en Japón, con motivo de la celebración en Osaka de la Exposición Universal, a la que también asiste el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, junto con el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, y el gerente de Aragón Exterior, Javier Camo.

Vaquero ha señalado que "como territorio pujante del sector, Japón también quiere estar presente en The Wave, una cita que se ha convertido ya en uno de los encuentros tecnológicos más relevantes de nuestro país, en una comunidad, Aragón, que es ya todo un 'hub' de referencia".

Durante esta semana, la delegación aragonesa ha mantenido reuniones de trabajo con empresas referentes mundiales de la tecnología, la digitalización y las telecomunicaciones con sede en Japón, como NTT Data y SoftBank Group, en su 'joint venture' con BTS, compañía de origen aragonés y con sede en Zaragoza de arraigada presencia en el país nipón.

Asimismo, se ha producido un encuentro coordinado con la Oficina Española de Turismo en Tokio y la participación en acciones de promoción de alimentos de Aragón como el jamón de Teruel.

En esta misma línea de cooperación, se ha mantenido recientemente un encuentro empresarial en la Embajada de España en Japón.

Para su participación en el próximo The 'Wave', se tendrá en cuenta a empresas participantes en estas reuniones, con las que se han estrechado lazos.