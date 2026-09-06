El Jardín del Gancho' se estrena con flores y productos para mascotas en medio de una gran acogida

La alcladesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este domingo en el Jardín del Gancho. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Numerosos vecinos y paseantes se han acercado este domingo hasta la plaza José María Forqué de Zaragoza para disfrutar de un nuevo Mercado de Flores y Mascotas 'El jardín del Gancho', una cita que ha nacido para quedarse y que contribuirá a revitalizar esta zona de la ciudad.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, tampoco ha querido perderse el estreno de esta iniciativa, que ella misma anunció en el Debate del Estado de la Ciudad, y ha visitado algunos de los 20 puestos del Mercado, que cuenta con el patrocinio de Tuco y Kalibo.

"Este proyecto responde a una propuesta que surgió de los propios vecinos y ahora damos un paso adelante para hacerla realidad en el Gancho. La puesta en marcha de este mercado contribuirá a dinamizar el barrio y a recuperar el protagonismo de esta zona de la ciudad, con una cita que esperamos que se convierta en un punto de encuentro para zaragozanos y visitantes durante este otoño", ha destacado Chueca.

El evento se celebrará un domingo al mes, en horario de 11.00 a 15.00 horas, siendo la primera edición este domingo 6 de septiembre. Las siguientes serán el 4 de octubre y el 8 de noviembre.

Este mercado no es solo una propuesta de ocio, sino un motor de cambio dentro de la estrategia de recuperación para la zona de Zamoray-Pignatelli.

"Queremos que la plaza José María Forqué se convierta en un espacio de encuentro y participación, donde la actividad del mercado sirva para fortalecer los vínculos entre vecinos, impulsar los negocios del entorno y avanzar en la transformación de Zamoray-Pignatelli y el Gancho.

La recuperación de estos barrios es una tarea compartida y el resultado dependerá del compromiso de todos", ha indicado la alcaldesa.

Bajo el concepto de crear un "jardín urbano efímero", el mercado, que contará con veinte puestos, nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro periódico donde la naturaleza, el comercio y la cultura urbana se unen para dar vida al barrio. Esta novedosa propuesta bebe directamente de los grandes y exitosos mercados florales de Europa.

Para lograr esa atmósfera acogedora que invita a quedarse, el recinto contará con un diseño cuidado al detalle, fusionando una estética artesanal a través de puestos de madera de inspiración tradicional, con una abundante decoración natural protagonizada por elementos vegetales, sombrillas y textiles en tonos neutros.

Todo ello se vertebrará bajo un diseño plenamente accesible, con una distribución pensada para generar un recorrido fluido que favorezca el paseo y la interacción continua entre visitantes y expositores. El proyecto busca trasladar a Zaragoza el encanto de los tradicionales mercados florales europeos y completar la oferta de los mercados que ya existen en la ciudad y que contribuyen a revitalizar los barrios.

El mercado está concebido como una experiencia de ocio completa que va mucho más allá de la compraventa. La programación está diseñada para retener al público en la zona y generar un ambiente festivo gracias a la música de DJ que amenizarán la jornada.

Además, los asistentes podrán participar de forma activa en talleres florales y actividades familiares diseñadas para todas las edades, y recorrer instalaciones artísticas y rincones fotográficos creados específicamente para invitar a redescubrir la ciudad desde otra mirada. Habrá además partidas de ajedrez organizadas por la Asociación Artística Aragonesa.

UN ESPACIO AMIBGABLE PARA LAS MASCOTAS

Un pilar fundamental de este proyecto es su integración total del universo de los animales de compañía. Se dedicará una zona exclusiva y segura que contará con expositores especializados en alimentación, accesorios, productos artesanales y bienestar animal, incluyendo también áreas de descanso y puntos de agua. Además, estarán presentes protectoras que venderán productos para recoger fondos.

"Zaragoza es una ciudad amiga de los animales. Era fundamental que este nuevo foco de actividad integrara a las mascotas como lo que son: un miembro más de nuestras familias, dotándoles de un entorno seguro en el que también puedan disfrutar del barrio", ha apuntado Gimeno.

En definitiva, el Mercado de Flores y Mascotas 'El Jardín del Gancho' aspira a ser una herramienta de transformación urbana que deje huella edición tras edición. Sus objetivos a corto y medio plazo pasan por aumentar el flujo de visitantes, favorecer el consumo en la hostelería local e impulsar el talento emprendedor del territorio.