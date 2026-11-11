El JEME visita la Brigada Logística, en Zaragoza, e inaugura una sala dedicada a la Campaña Antártica

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército, Amador Enseñat y Berea, inaugura una sala dedicada a la Campaña Antártica en el Cuartel General de la Brigada Logística (BRILOG), en el acuartelamiento 'San Fernando' en Zaragoza- EJÉRCITO DE TIERRA

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, ha visitado el Cuartel General de la Brigada Logística (BRILOG), situado en el acuartelamiento 'San Fernando', en Zaragoza, donde ha conocido sus principales capacidades e inaugurado la Sala Histórica de la Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

A su llegada, el JEME ha sido recibido por el jefe de la BRILOG, general de brigada, José María Leira Neira. Tras recibir los honores de ordenanza, ha saludado a los responsables de las unidades del acuartelamiento y del Cuartel General, y ha asistido a una exposición sobre la organización y los cometidos de la brigada.

Durante la visita, que ha tenido lugar este pasado martes, ha recorrido el Centro de Operaciones del Cuartel General, desde el que se coordinan y supervisan actividades de apoyo logístico en ejercicios nacionales y misiones de apoyo de nación anfitriona.

APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES

Encuadrada en el Mando de Apoyo a la Maniobra de la Fuerza Terrestre, la BRILOG dispone de unidades distribuidas en 28 emplazamientos del territorio nacional, con cabeceras en Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife.

Desarrolla funciones de apoyo logístico relacionadas con personal, abastecimiento, mantenimiento, transporte y sanidad operativa. Además, la brigada contribuye al sostenimiento de las operaciones del Ejército de Tierra, a la proyección de fuerzas y al apoyo logístico de nación anfitriona.

También es responsable de generar y preparar el contingente del Ejército de Tierra que participa en la Campaña Antártica, en apoyo a los proyectos científicos desarrollados en la Base Antártica Española 'Gabriel de Castilla'.

UNA SALA PARA DIVULGAR LA CAMPAÑA ANTÁRTICA

Como parte de la jornada, el JEME ha inaugurado la Sala Histórica de la Campaña Antártica, concebida para mostrar la trayectoria de la base 'Gabriel de Castilla' y de la participación del Ejército de Tierra en la Antártida.

El espacio dispone de medios audiovisuales y permite organizar videoconferencias divulgativas con escolares y personal desplegado cuando la base está operativa. Desde 1988, el Ejército de Tierra presta apoyo a la investigación antártica en la base 'Gabriel de Castilla', situada en isla Decepción, en el archipiélago de las Shetland del Sur.

Esta labor facilita el trabajo de investigadores españoles y extranjeros y contribuye a la cooperación entre personal civil y militar en el ámbito científico. En su intervención, el general Enseñat ha expresado su deseo de que la sala contribuya a preservar la memoria de quienes han participado en las campañas y a inspirar a quienes continuarán su labor.

Asimismo, ha subrayado la importancia de contar con una misión clara, una preparación rigurosa y, 'por encima de todo, con personas comprometidas'.