Jesús Martínez de la Fuente recibe el Premio Nacional de Investigación 'Juan de la Cierva' por su labor en biotecnología

El Gobierno de Aragón destaca el reconocimiento nacional al Profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón de Zaragoza, Jesús Martínez de la Fuente por su trayectoria en nanobiotecnología - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El investigador Jesús Martínez de la Fuente, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), ha sido distinguido con el Premio Nacional de Investigación 'Juan de la Cierva', en la modalidad de Transferencia del Conocimiento, que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El galardón reconoce su trayectoria en la transferencia de resultados de investigación en el ámbito de la nanobiotecnología y su capacidad para convertir el conocimiento científico en aplicaciones con impacto social y económico.

Desde el Gobierno de Aragón han destacado que este reconocimiento pone de relieve una de las principales prioridades de la investigación en la comunidad, como es trasladar los avances generados en universidades y centros científicos a soluciones, productos y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y favorezcan el desarrollo económico.

Martínez de la Fuente desarrolla su labor investigadora en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, un centro mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza que cuenta con la acreditación de excelencia Severo Ochoa.

Desde este centro dirige el grupo de investigación Biofuncionalización de Nanopartículas y Superficies (BIONANOSURF), especializado en el desarrollo de nanomateriales con aplicaciones biomédicas.

INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN EMPRESARIAL

El trabajo del grupo se centra en el diseño de nanopartículas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, incluyendo nuevas estrategias para dirigir fármacos hacia células específicas y biosensores capaces de detectar biomoléculas mediante tecnologías basadas en nanopartículas.

Entre los desarrollos impulsados por el equipo figura una tecnología de biosensores ultrasensibles basada en nanopartículas metálicas, creada junto a otros investigadores del INMA y licenciada a la empresa Nanoimmunotech, surgida de la colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Vigo.

Según ha destacado el Ejecutivo autonómico, la trayectoria del investigador ha estado acompañada de una intensa actividad de colaboración con empresas, así como de la protección y transferencia de resultados mediante patentes y acuerdos de licencia, facilitando que los avances científicos lleguen al tejido productivo.

Precisamente, esa capacidad para conectar investigación de excelencia, innovación y empresa es uno de los aspectos que el Ministerio de Ciencia ha valorado con la concesión del Premio Nacional 'Juan de la Cierva'.

RECONOCIMIENTO AL TALENTO CIENTÍFICO ARAGONÉS

Jesús Martínez de la Fuente forma parte además de la Academia Joven de España, un reconocimiento a su trayectoria científica que se suma a su labor como investigador principal del grupo BIONANOSURF y a su participación como inventor en seis patentes licenciadas.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha señalado que este galardón supone también un reconocimiento al talento científico que desarrolla su actividad en Aragón y a la capacidad de la comunidad autónoma para generar investigación de excelencia y transformarla en innovación y transferencia de conocimiento hacia la sociedad y el tejido empresarial.