Jorge Azcón celebra el 50 aniversario del túnel de Bielsa (Huesca), que "abrió una puerta a nuevas oportunidades"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BIELSA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este sábado, 7 de noviembre, en la celebración del 50 aniversario de la apertura del túnel de Bielsa (Huesca), "una obra que cambió la historia de este territorio y abrió una puerta a nuevas oportunidades".

"Antes del túnel, cruzar los Pirineos no era sencillo. Los habitantes de esta zona tenían que atravesar la montaña a caballo. La comunicación con Francia era complicada y las posibilidades de desarrollo estaban muy limitadas", ha recordado Azcón.

"La inauguración del túnel cambió esa realidad. Rompió décadas de aislamiento y permitió que Bielsa y el Sobrarbe estuvieran mucho más cerca de Francia y de Europa y conviene recordar que esta historia comenzó con la visión de tres alcaldes: Vicente Mir, alcalde de Saint-Lary-Soulan; Roque Gistau, alcalde de Bielsa; y Jean Pichon, alcalde de Aragnouet. Tres alcaldes que entendieron que los Pirineos debían ser un espacio de encuentro y oportunidades para los pueblos de ambos lados de la frontera".

Pero esta "también es una historia de esfuerzo colectivo porque los vecinos de Bielsa no se limitaron a esperar que las administraciones hicieran realidad aquella infraestructura", sino que "se implicaron personalmente y avalaron el crédito que tuvo que suscribir el Ayuntamiento para financiar parte de las obras. Fueron seis millones de pesetas que no terminaron de pagarse hasta 1995". "Veinte años de esfuerzo y de compromiso con el futuro de su pueblo y hoy, cincuenta años después, podemos decir que aquella apuesta mereció la pena" ya que "el túnel transformó la economía del valle, favoreció el turismo, el comercio y los servicios, abrió nuevas oportunidades para los negocios y contribuyó a generar empleo".

Bielsa encontró nuevas posibilidades de desarrollo vinculadas a su entorno natural y a su posición estratégica entre Aragón y Francia. "La proximidad con la estación de Piau Engaly, la llegada de visitantes franceses y el crecimiento de actividades como el senderismo, el barranquismo, la escalada o la bicicleta de montaña son parte de esa transformación. Hoy, alrededor de dos tercios del turismo que recibe esta zona procede de Francia", ha dicho Azcón.

UNA INFRAESTRUCTURA FUNDAMENTAL

"Hay un dato que demuestra hasta qué punto esta infraestructura sigue siendo fundamental: en 2025 circularon por el túnel casi 394.000 vehículos. Y este año, hasta finales de octubre, habían pasado más de 366.500, un 3,7 % más que en el mismo periodo del año anterior".

"Nos acercamos, por tanto, a los 400.000 desplazamientos anuales y detrás de cada uno de esos desplazamientos hay personas, familias, trabajadores, visitantes y empresas. Hay actividad económica y oportunidades". Por eso, "cada vez que el túnel tiene que cerrar, las consecuencias van mucho más allá de un problema de movilidad. Afectan directamente a los negocios, a los trabajadores y a quienes viven de la actividad turística y comercial a ambos lados de la frontera. Y esto es especialmente importante en una comarca como el Sobrarbe, que conoce bien las dificultades de la despoblación y necesita infraestructuras y servicios para que vivir aquí siga siendo una opción de futuro".

Azcón ha dejado claro que "no basta con decir que queremos mantener población en nuestros pueblos", sino que "hay que facilitarlo, hay que garantizar buenas comunicaciones, conexiones entre municipios y servicios públicos que permitan a los vecinos desarrollar aquí su proyecto de vida".

INVERSIONES

Ese es también el compromiso de este Gobierno de Aragón, ha enfatizado Azcón: "Estamos impulsando inversiones importantes para mejorar las comunicaciones en el Sobrarbe, porque sabemos que las infraestructuras son fundamentales para garantizar la actividad económica y luchar contra la despoblación".

Uno de los retos prioritarios es asegurar el funcionamiento del túnel de Bielsa durante todo el año. "Este último invierno, los aludes obligaron a mantenerlo cerrado durante diez días. Sabemos lo que supone para los vecinos y para la economía del valle. Por eso, a través del proyecto europeo HERMES, que lidera la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Pirineos-Pyrénées, se movilizan 3,38 millones de euros en el conjunto del Pirineo central hasta junio de 2027", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico.

"De esa cantidad, cerca de 1,9 millones de euros corresponden a actuaciones en Aragón, entre las que está la protección frente a las avalanchas en el acceso al túnel por la A-138, así como el uso de drones para vigilar las laderas con riesgo de aludes y mejorar la prevención", pero "nuestro compromiso con las comunicaciones del Sobrarbe va más allá del túnel" porque "estamos actuando sobre las carreteras de la comarca a través del Plan Extraordinario de Carreteras, con una inversión de 11,15 millones de euros en la del Sobrarbe".

Además, ha expuesto, "estamos mejorando también la conexión entre Plan y Chía, con una inversión de 7,5 millones de euros que permitirá acondicionar y asfaltar 25 kilómetros de pista; nos enfrentamos a otra cuestión fundamental para luchar contra la despoblación: que nuestros pueblos estén conectados también cuando sus habitantes no disponen de un vehículo privado".

NUEVO MAPA DEL TRANSPORTE

El nuevo mapa concesional de transporte público incorpora mejoras importantes en el Sobrarbe. "Permite que 73 núcleos de población que hasta ahora no tenían servicio pasen a estar conectados y mejora las frecuencias para acudir a los centros de salud, al Hospital de Barbastro y a Boltaña, la capital comarcal con una rebaja del 10% en las tarifas". "Son actuaciones que tienen un objetivo común: que vivir en el Sobrarbe no suponga tener menos oportunidades, que las distancias no se conviertan en un obstáculo para acceder a un servicio sanitario, acudir al trabajo, estudiar o desarrollar una actividad económica".

Hace cincuenta años, "tres alcaldes tuvieron la visión de entender que conectar ambos lados de los Pirineos era una necesidad para sus vecinos y unos vecinos comprometidos estuvieron dispuestos a asumir sacrificios para que aquel proyecto saliera adelante".

"Hoy nos corresponde a nosotros continuar ese trabajo" porque "Aragón necesita conexiones transfronterizas modernas, seguras y competitivas para sus empresas, para su capacidad logística, para el turismo y para el desarrollo de todo el territorio" y por este motivo, "desde el Gobierno de Aragón seguimos defendiendo la reapertura de la línea internacional del Canfranc y reclamando al Gobierno francés que agilice las actuaciones necesarias en su territorio".

"Y por eso también defendemos ante las instituciones europeas la recuperación de la Travesía Central del Pirineo como una infraestructura estratégica para el futuro de Europa. No podemos resignarnos a que los Pirineos sean una frontera que limite nuestras posibilidades de crecimiento. Tenemos que convertirlos en un espacio de conexión y oportunidades". "Hoy celebramos los cincuenta años de una infraestructura que demostró que era posible cambiar el destino de un territorio y renovamos nuestro compromiso para que el Pirineo siga teniendo las comunicaciones, los servicios y las oportunidades que merece; nuestra responsabilidad es mantenerla abierta y seguir trabajando para que las próximas generaciones puedan vivir, trabajar y construir su futuro en esta tierra", ha concluido.