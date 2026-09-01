Jorge Azcón cree que el Gobierno de España trata de "boicotear" los proyectos de centros de datos en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez trata de "boicotear" los proyectos empresariales que se instalan en Aragón, en alusión a Real Decreto sobre centros de datos, al que el Ejecutivo autonómico presentará alegaciones.

En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar alegaciones al tramo ferroviario Teruel-Sagunto, Azcón ha apuntado que este Real Decreto "afecta directamente a Aragón, al trabajo que hemos venido haciendo para atraer no solamente miles de millones de euros de inversión, sino para crear decenas de miles de puestos de trabajo".

"Si lo que el Gobierno de España quiere, respecto a los centros de datos, se convierte en realidad, existe un riesgo muy serio de que decenas de miles de puestos de trabajo estables, de calidad y bien remunerados no se creen en Aragón", ha advertido.

"Una vez más, llama la atención que el Gobierno de España esté impulsando un centro de datos y una gigafactoría con empresas en Cataluña, en concreto en Tarragona, y que los proyectos empresariales que vienen a Aragón a invertir trate de boicotearlos", ha agregado.

"Después del esfuerzo que toda la sociedad aragonesa ha hecho para que esas inversiones vengan a nuestra comunidad autónoma, ahora nos encontramos no con palos en las ruedas, con un bloqueo por parte del Gobierno de España que significa una amenaza muy seria, una amenaza como nunca había tenido la economía de Aragón hasta este momento", ha criticado Azcón.