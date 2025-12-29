Jorge Azcón destaca que los fallecidos eran "expertos montañeros que vivían por y para el Pirineo"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez, junto a efectivos de la Guardia Civil de montaña. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado el fallecimiento en la avalancha de nieve del pico Tablato en el balneario de Panticosa (Huesca) de tres personas de las que ha destacado que eran expertos montañeros, que vivían por y para el Pirineo". "Un alud ha segado la vida de tres amantes del Pirineo", ha expresado.

Azcón ha recordado desde la base del helipuerto de Panticosa que estas víctimas eran "tres expertos montañeros", entre los que hay dos hombres y una mujer.

Además de los tres fallecidos hay otra persona que ha resultado herida leve por hipotermia al ser también arrastrada por el alud en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa. En el grupo había otros dos hombres, que han resultado ilesos y son los que han alertado a los servicios de emergencias.

El presidente del ejecutivo ha trasladado su pésame y sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todos los aficionados al montañismo, una afición de las víctimas que han encontrado la muerta practicando un hobby.

"Eran personas muy queridas en la zona y expertos, no solamente montañeros, sino también meteorólogos", ha comentado para elogiar el conocimiento que tenían sobre la montaña, "no solamente de los Pirineos, sino que eran de los mejores montañeros que había en España. Ha sido un golpe de mala suerte".

En ningún momento ha confirmado la identidad de los fallecidos y ha precisado que esta labor es un cometido de la Guardia Civil. "Los contactos oficiales tendrán que producirse a través de la Guardia Civil y de los servicios de emergencias", ha apostillado.

Sí ha aclarado que ha tenido algún contacto con alguno de los familiares que le han llamado para poder confirmar la noticia, pero ha reafirmado que no han tenido "ningún contacto oficial".

RESCATE

Azcón ha elogiado a los servicios de emergencias y "por supuesto a la Guardia Civil y al 112 porque el rescate se ha llevado acabo en un tiempo récord". Ha subrayado la profesionalidad que los mismos agentes realizan sobre el terreno para ensalzar el "magnífico" trabajo que realiza Guardia Civil de Montaña, que es conocido en todo Aragón. "Una vez más, en esta ocasión por desgracia, hemos tenido la oportunidad de comprobarlo", ha lamentado.

Jorge Azcón ha recordado que "el riesgo cero en la montaña no existe" y que este suceso debe recordar a todos los que practican deportes en estos entornos "ser muy responsables porque aún siendo un experto profesional de la montaña, aún siendo un experto profesional de la meteorología, puedes tener un golpe de mala suerte".

Así, ha señalado que esta avalancha de nieve "hace que sea uno de los peores aludes que recordamos", ya que de un grupo de seis personas, son tres los fallecidos.

"Es un alud especialmente triste. Es una muerte que nos impacta y que nos conmueve especialmente por el conocimiento que tenían en el valle y de la montaña".

Tras reconocer que la montaña aragonesa "está de luto", ha manifestado que aunque cualquier persona que pierde la vida en el Pirineo supone una desgracia, es "especialmente triste" en este caso concreto, en el que "el conocimiento, la experiencia y la profesionalidad que tenían del valle era conocida en las redes sociales por todos aquellos que aman el Pirineo".