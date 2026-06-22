Jorge Azcón reclama la dimisión de Pedro Sánchez tras la sentencia del TS: "No puede continuar ni un minuto más"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, atiende a los medios de comunicación para valorar la sentencia del TS a Ábalos, Koldo y Aldama. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Ábalos coloca al presidente del Gobierno de Aragón, Pedro Sánchez, en una situación "absolutamente insostenible" y ha reclamado su dimisión: "No puede continuar ni un minuto más porque es una condena en firme del núcleo duro del presidente", ha valorado.

Azcón cree que la decisión del máximo órgano judicial supone una "condena rotunda" que a su juicio "también debería tener consecuencias políticas" por cuanto afecta al que fuese ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Luis Ábalos.

El presidente autonómico ha abordado esta cuestión en un receso del acto de reconocimiento en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli a nueve jóvenes aragoneses --siete chicas y dos chicos-- que han logrado algunos de los mejores expedientes de la PAU.

Azcón ha resaltado el carácter "especialmente sangrante" de la condena por corrupción por hechos perpetrados en plena pandemia: "En la pandemia, las mascarillas podían salvar vidas y, sin embargo, desde el Gobierno de España, en lugar de pensar en salvar vidas, estaban pensando en mordidas y corruptelas y en repartirse el dinero de las comisiones", ha valorado.

Por ello ha exigido que haya una asunción de responsabilidades "que vaya más allá de lo penal" porque la sentencia "afecta al gobierno del PSOE": "La sentencia tendrá una condena penal de años, pero las responsabilidades políticas que hoy debería asumir el Gobierno de España pasan por la dimisión de su presidente".

RESPETO A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

También, a preguntas de los medios de comunicación, Azcón ha abordado el auto del juez Juan Carlos Peinado por el que éste abre juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y en el que ordenó retirarle el pasaporte por el riesgo de fuga que aprecia, ya que entiende que podría ser ayudada por los policías que ejercen de escoltas.

Azcón ha defendido la necesidad de ser "coherente" con las resoluciones judiciales, lo que ha apuntado, obliga "a respetarlas siempre" porque "respetar las resoluciones de los jueces es respetar la separación de poderes, el Estado de Derecho y la democracia" y se ha limitado a sostener que quien tiene que opinar sobre el contenido de ese auto es el CGPJ.

"Pero lo que no tiene que ocurrir es que el dedo no nos deje ver la luna", ha advertido, por cuanto ese auto abre juicio oral "a una persona a que le dieron una cátedra y ni siquiera tiene titulación universitaria y, además, le financiaron empresas para la creación de un software que, posteriormente, puso a su nombre. Ahí es donde está el problema, en ese trato de favor, ese privilegio y ese tráfico de influencias que denuncia el juez".