Jorge Azcón tilda de "incomprensible" que Sánchez apoye una gigafactoría en Tarragona y no las inversiones en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante su visita al futuro Centro de Emergencias de la Comunidad Autónoma. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha tildado este jueves de "incomprensible" que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, apoye la puesta en marcha de una gigafactoría de inteligencia artificial en Tarragona y no las inversiones empresariales en Aragón.

En el futuro Centro de Emergencias de Aragón, el presidente de la Comunidad Autónoma ha añadido, en declaraciones a los medios de comunicación, "por qué en Cataluña sí y en Aragón no", quejándose de que "en Aragón lo único que están haciendo es poner problemas", en alusión al anuncio del Ministerio de Economía de reforma de la normativa sobre el control de inversiones extranjeras.

"Es decir, una gigafactoría en la provincia de Tarragona es un proyecto público, es un proyecto con la Unión Europea en el que está el Gobierno de España", pero "el Gobierno de España en Aragón quiere que se paren los mismos centros de datos. ¿Por qué?", ha cuestionado.

Ha recordado que, este miércoles, la Fundación Basilio Paraíso ha elevado a 13.000 millones de euros la facturación de las empresas aragonesas cuando las inversiones empresariales anunciadas se hagan realidad en Aragón, el triple de la facturación de la fábrica de baterías de Figueruelas (Zaragoza), que "significa una inversión de algo más de 4.000 millones de euros".

"¿Por qué el Partido Socialista va contra Aragón? ¿porque gobierna el Partido Popular?", ha preguntado Azcón, realzando que el Gobierno que preside ha hecho "un trabajo espectacular" atrayendo las inversiones empresariales de las multinacionales".

En relación a las críticas del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, a las declaraciones autonómicas de Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) de las inversiones empresariales anunciadas, que ha realizado este miércoles, Jorge Azcón ha opinado hoy que estas declaraciones "tienen más que ver" con el anuncio de la candidatura de Beltrán para las primarias municipales de Zaragoza del PSOE.

Se ha quejado de que los socialistas han defendido, antes, "un sistema de financiación injusto para Aragón por defender a Pedro Sánchez y ahora "les parece mal" que las multinacionales inviertan en Aragón, aunque en la etapa de gobierno de Javier Lambán "les parecía estupendo".

"Tendrán que explicar por qué lo que hace muy poco tiempo pensaban que el sol, viento, polvo y tierra, eran bendiciones bíblicas, ahora es lo peor que le pasa a esta tierra. No tienen credibilidad. ¿Por qué han cambiado?".

Por otra parte, Azcón ha aludido al anuncio de la ministra de Transició Ecológica, Sara Aagesen de ampliación en un 30% --17.000 millones de euros-- de la inversión en la red eléctrica hasta 2030, señalando al respecto que "es una buena noticia", añadiendo: "No entiendo que se haga sin hablar con Aragón".

Ha preguntado "cómo van a hacer la distribución de esa energía en España si no tienen la información de proyectos que pueden estar pensando en venir a nuestra Comunidad Autónoma" y ha considerado que "el Gobierno de España toma decisiones que debería haber tomado hace mucho tiempo" y lo hace "pensando exclusivamente en sus propios intereses y no en los de los aragoneses o en los españoles".