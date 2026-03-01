Jorge Pueyo asume la portavocía del grupo de CHA en las Cortes: "Trabajaremos con ilusión, rigor y responsabilidad"

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) para la presidencia de Aragón, Jorge Pueyo. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional de CHA hizo oficial este sábado el nombramiento de Jorge Pueyo como portavoz del grupo parlamentario aragonesista en las Cortes para la XII legislatura, una "enorme responsabilidad" que el nuevo diputado asegura afrontar "con mucha ilusión y con la determinación de trabajar cada día para que Aragón tenga una voz valiente y coherente en las Cortes.

Pueyo encabezará el grupo propio de CHA, formado por seis parlamentarios, que completan los electos Verónica Villagrasa, Mascún Lorién Ariste, Isabel Lasobras, Miguel Jaime Angós y María del Carmen Bozal--. "Vamos a trabajar con ilusión, con rigor y con responsabilidad para contribuir a mejorar la vida de los aragoneses y aragonesas", se ha comprometido el recién elegido portavoz, que subraya el carácter colectivo de la responsabilidad. "Este nombramiento no es solo personal, es el reflejo de un proyecto compartido que nace del compromiso con Aragón, con nuestra gente y con la defensa de nuestros derechos".

Bajo su liderazgo, el grupo aragonesista se ha reunido esta semana para elaborar la agenda parlamentaria de los próximos meses, con la inminente constitución de la Mesa de las Cortes este mismo martes 3 de marzo.

Así, en la sesión de trabajo los cargos electos de CHA abordaron las líneas estratégicas que guiarán la acción política del grupo parlamentario en la nueva legislatura, analizaron los principales retos a los que se enfrenta Aragón en los próximos años, así como el papel que deberá desempeñar CHA, tanto en el ámbito legislativo como en el de control al Ejecutivo.

Durante esta primera reunión se abordaron cuestiones relacionadas con la organización interna del trabajo parlamentario. El reparto de responsabilidades en las distintas comisiones, apuntan desde CHA, dependerá en gran medida de la configuración final del nuevo Gobierno y de cómo se traslade ese organigrama institucional al funcionamiento de las Cortes.

Será una vez se conozca la estructura definitiva del Ejecutivo cuando se concrete la asignación de representantes en cada una de las comisiones parlamentarias.