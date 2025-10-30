La jornada 'Infancia en tránsito' clausura el programa Glocal 2025 de la DPZ con la ministra Sira Rego

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'Infancia en tránsito' ha clausurado este jueves el programa Glocal 2025 de la Diputación de Zaragoza con la participación de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el actor Ahmed Younoussi.

El salón de actos de la Facultad de Educación ha acogido esta tarde el acto, que ha cerrado el programa de este año centrado en la infancia migrante no acompañada y ha contado con la presencia de la diputada de Cooperación y Solidaridad Internacional de la Diputación de Zaragoza, Nerea Marín, y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

El actor Ahmed Younoussi ha abierto el encuentro con un monólogo inspirado en su propia experiencia migratoria. De su huida de una familia desestructurada y sus repetidos intentos por llegar a España oculto en camiones, su vida en el puerto de Tánger, su aventura en Ceuta, la ayuda prestada por unas monjas en forma de galletas, natillas y deporte en la playa, su viaje a la desesperada hasta la tierra ignota de Barbate, la aparición de unas chicas salvadoras, el viaje de amiga monja y la aparición de un ángel de la guarda que le ha permitido tener una vida con la que de pequeño solo podía soñar.

Posteriormente, Younoussi y Rego han mantenido un diálogo moderado por la periodista Ana Usieto, centrado en los derechos de la infancia migrante y los desafíos sociales e institucionales de su acogida, el proceso de "deshumanización" que los tres intervinientes detectan en la sociedad y el mensaje de esperanza que ofrece la sociedad que con esas muestras de solidaridad que ayudaron al propio Younoussi.

Durante su intervención, Sira Rego ha subrayado la necesidad de dar una respuesta "a los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a nuestro país.

En ese sentido, ha recordado la reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia "para dar una acogida digna a la infancia migrante no acompañada", así como la dotación de fondos a las comunidades autónomas.

"Ahora, es imprescindible que esos recursos se utilicen para garantizar el derecho de estas personas menores y que todas las administraciones comprendan que se trata de una obligación legal y ética", ha recordado.

Por su parte, la diputada delegada de Cooperación y Solidaridad Internacional, Nerea Marín, ha recordado que "Comunidad Glocal demuestra que la cooperación también se construye desde lo local y que cuando hablamos de infancia migrante no acompañada hablamos de niñas y niños que necesitan protección, no de cifras ni expedientes.

Marín ha destacado la oportunidad que un acto como este supone para "humanizar" la realidad concreta de los niños y niñas no acompañadas, de poder "conversar" acerca de lo que supone un "proyecto migratorio" de un niño o niña pequeño que llega a nuestro país.

Ello en un momento que ha calificado de "máxima crispación" ante una "extrema derecha" a la que ha acusado de estar "criminalizando y deshumanizando" a estos niños y niñas.

La Diputación de Zaragoza seguirá apostando por una cooperación que eduque, que transforme y que ponga los derechos humanos en el centro. Es la mejor herramienta para construir comunidades más justas e inclusivas."

La jornada ha servido como cierre simbólico de un mes de actividades educativas y culturales desarrolladas en distintos municipios de la provincia, con la colaboración de la Fundación Cepaim y otras entidades sociales, que han trabajado en centros educativos y espacios públicos para promover la empatía, la convivencia y la defensa de los derechos humanos.