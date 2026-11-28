El director general de Desarrollo Estatutario, José María Fuster Muniesa, ha participado en las jornadas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas 'Aragón: la autonomía en la era digital', organizadas por el Gobierno de Aragón, la Fundación Manuel Giménez Abad y la Universidad de Zaragoza, han concluido esta semana en Zaragoza con un mensaje claro: la transformación digital debe avanzar apoyada en los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la supervisión humana de las decisiones que afectan a los ciudadanos.

Tras dos jornadas de análisis y debate en las que han participado expertos de ámbitos como la tecnología, el derecho, la filosofía, la comunicación, la psicología y la administración pública, el grupo de trabajo del proyecto ha presentado diez conclusiones que sintetizan las principales líneas de reflexión desarrolladas durante los dos últimos años.

Las conclusiones sitúan los derechos humanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón como el marco de referencia imprescindible para afrontar los desafíos derivados de la digitalización y el avance de la inteligencia artificial. En este sentido, se subraya que la dignidad de la persona y la autonomía de la voluntad, principios esenciales del Derecho Foral aragonés, deben seguir siendo la base de cualquier regulación o aplicación tecnológica.

EN FAVOR DE UNA MAYOR TRANSPARENCIA

El documento defiende igualmente que la responsabilidad jurídica debe seguir siendo siempre humana. Los sistemas algorítmicos y las herramientas de inteligencia artificial se consideran instrumentos al servicio de las personas y, por tanto, no pueden utilizarse para eludir responsabilidades, ni para sustituir la rendición de cuentas de quienes los desarrollan, implantan o utilizan.

Entre las principales propuestas destaca el impulso de una futura ley aragonesa para regular el uso de sistemas algorítmicos e inteligencia artificial en el sector público.

El objetivo sería dotar a la comunidad autónoma de un marco propio que aporte seguridad jurídica y garantice que la incorporación de estas tecnologías se realiza con transparencia, garantías y pleno respeto a la legalidad.

Las conclusiones también inciden en el potencial de las tecnologías digitales para fortalecer la transparencia institucional y favorecer una participación ciudadana más informada. No obstante, se advierte de que estas herramientas deben complementar la deliberación democrática y nunca sustituir la toma de decisiones por parte de los órganos legítimamente representativos.

Asimismo, el documento reivindica una visión humanista de la innovación tecnológica. Se señala que la automatización administrativa únicamente tiene sentido si contribuye a mejorar la atención a la ciudadanía y se remarca que las decisiones con efectos relevantes sobre las personas deben estar siempre sometidas a una supervisión humana efectiva.