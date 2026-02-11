Julio Calvo (Vox) desiste de su renuncia y seguirá como concejal ante el inminente debate de presupuestos

Archivo - El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo. - VOX ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha tomado la decisión de desistir de su renuncia al acta de concejal, que volverá a presentarla una vez transcurrido el pleno de presupuestos.

Calvo ha adoptado esta determinación ante la inminencia del debate del presupuesto de 2026 este mes de febrero, y dadas las "dificultades para sustituir en breve plazo" la vacante que hubiera dejado el portavoz del grupo municipal de Vox.

Además, Julio Calvo ha adoptado esta decisión para "no alterar --por la ausencia de su voto o de quien haya de sustituirle-- la posición del grupo municipal de Vox sobre el resultado del voto final que hubiera resultado", ha informado este grupo municipal.

El pasado lunes, 9 de febrero, Calvo de 71 años, anunció que abandonaba la política y que pasaba a situación de jubilación. "He cumplido una etapa y es poco lo que me queda por aportar a la política municipal, por lo que he decidido dar un paso atrás y renunciar a mi acta de concejal", dijo.