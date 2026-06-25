La Justicia de Aragón resalta el incremento de expedientes en vivienda, sanidad o educación en su informe anual

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, comparece ante las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha resaltado este jueves, en la presentación del informe anual de la institución correspondiente al año 2025, ante el pleno del Parlamento aragonés, que se ha producido un incremento en el número de expedientes que tiene "su máxima expresión en vivienda, sanidad y educación".

Gimeno ha presentado su informe anual de la institución por segunda vez ante el Pleno de las Cortes de Aragón. Además de su comparecencia, por parte de los grupos parlamentarios han intervenido los diputados María José Vicente (PP), Carmen Soler (PSOE), David Arranz (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (TE) y Marta Abengochea (IU).

"No solo aumentan las quejas en relación con la administración autonómica, sino también aquellas que se dirigen a las competencias del Estado o compartidas", ha detallado la Justicia, al tiempo que ha apuntado que "el incremento de quejas en Aragón no sería diferente a otras administraciones territoriales".

De igual forma, Concepción Gimeno ha defendido que "existe una confianza creciente en la institución", y ha explicado que "puede tener que ver con nuestra forma de hacer o con el acceso", pues "basta con una mera llamada telefónica para que el Justicia se ponga en marcha". "Mantenemos contacto frecuente durante todo el expediente y no tenemos cita previa", ha añadido.

Durante su intervención, además, ha incidido en que "en sanidad las quejas son muy abundantes en torno a la falta de recursos y a las demoras", sobre todo por la "falta de médicos", un "problema que se acrecienta en el medio rural".

Asimismo, en materia de recursos residenciales, Gimeno ha asegurado que "la mayoría de las quejas se refieren a las listas de espera" y, en este sentido, ha manifestado que "es necesaria una inversión que pueda tener en cuenta todas las situaciones".