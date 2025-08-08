El Justicia de Aragón tramita 21 expedientes relativos a ruidos hasta el mes de julio

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Justicia de Aragón ha tramitado en lo que va de año un total de 21 expedientes por quejas presentadas por la ciudadanía sobre ruidos y molestias por distintas causas. Una cifra que casi alcanza los 24 expedientes que se tramitaron en todo 2024.

Las más numerosas se refieren a los ruidos ocasionados por las personas que se concentran en las puertas de los bares, en los parques o en distintas calles. Tras esta casuística, que suma ocho expedientes, se encuentran otras situaciones que ocurren en las calles y que molestan a los vecinos en sus casas: procesiones y ensayos de Semana Santa, tapas de registro mal colocadas, depósitos de agua, niños en parques, perreras o carga y descarga.

También se registran quejas por los ruidos que realizan los vecinos o por los que tienen lugar en casas cercanas a carreteras como la Z-40 o la Autovía Mudéjar.

EXPEDIENTES RELATIVOS A RUIDOS POR BARES

Una de las últimas resoluciones que ha emitido el Justicia de Aragón en relación con las quejas por las molestias que ocasionan determinados locales de hostelería es la relativa a la plaza de los Fueros de Aragón de Huesca. Tras la queja interpuesta, la institución sugirió al Consistorio oscense la continuidad de los esfuerzos por controlar los niveles acústicos y la situación de higiene, convivencia, civismo y seguridad de la zona. Una sugerencia que ya se emitió, sobre el mismo lugar, el pasado 2 de diciembre de 2024.

Otra de las quejas tiene que ver con la calle Mayor de Zaragoza. En esta ocasión, la sugerencia de la institución está enfocada en adoptar medidas para evitar el consumo de bebidas en la vía pública, especialmente en el entorno de locales de ocio nocturno, y para reducir las molestias de ruido, inseguridad y alteraciones del orden público que se derivan de las aglomeraciones. En este sentido, se insta a reforzar las labores de vigilancia y control por parte de la Policía Local.