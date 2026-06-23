Kase. O vuelve diez años después de purgar su miedo con una 'Camisa de fuerza' que "canaliza rabia y malos pensamientos"

El rapero Kase.O posa para Europa Press, a 22 de junio de 2026, en Madrid (España). Javier Ibarra Ramos, conocido como Kase.O es un rapero español, natural de Zaragoza, que se dió a conocer como miembro de Violadores del Verso con maquetas como ‘Rompecabe - Ricardo Rubio - Europa Press

Avanza gira con tintes teatrales y desvela artistas con los que colaboraría: desde Bunbury a Rozalén pasando por Ganges o Non Servium

ZARAGOZA, 23 Jun. (De Gonzalo Bermejo, Jorge Rodríguez y Humberto del Horno para EUROPA PRESS) -

Kase. O está de vuelta con 'Camisa de fuerza', un trabajo que tal y como confiesa en entrevista con Europa Press le ha servido para "canalizar rabia y pensamientos" tras superar su anterior pantalla en solitario ahora que se cumplen diez años de 'El círculo', un trabajo antónimo e introspectivo al nuevo álbum que le sirvió para "purgar el miedo".

Sobre la recepción del disco por parte del público, asegura no haber estado pendiente, aunque sí ha tenido 'feedback' de gente cercana.

"Los rappers que yo respeto me han escrito y se han tomado la molestia de felicitar. Eso me deja tranquilo", asevera.

También admite que ha recibido algún comentario de oyentes que le han dejado caer que ese era el Kase. O que querían, como si el de su anterior disco, 'El Círculo', hubiera sido un artista "muy distinto".

Como si este nuevo trabajo fuera "más de rapper", ya que se trata de una entrega que ha salido "un poco más oscuro", algo que, reconoce, le daba "miedo" desde el punto de vista comercial. "A ver si el público que me he ganado durante estos años vieran aquí un paso atrás".

Eso sí, en este punto de su carrera, desoye a los 'haters', algo que en el pasado no era así. Incluso, asegura, le dan "pena" cuando antes le daban "asco".

"¿Tú te das cuenta de que entre miles de personas eres el único estúpido? Pobrecillo. Eres el típico al que te han hecho sufrir de pequeño y ahora que tienes libertad y anonimato te expresas con violencia. A veces no tiene sentido", afirma al aire para todo aquél que se quiera dar por aludido.

Es desde esa atalaya desde la que ha conseguido "desarrollar compasión por esa gente", y, en vez de enfado, ofrece a cambio "un abrazo".

UN TÍTULO CON MATICES

En reflexión sobre el título que ilustra el disco, 'Camisa de fuerza', expone ambigüedad en cuanto al concepto. Con este epígrafe "se puede dar a conocer que puede haber ciertas locuras en el disco, o que quien hace el disco es un loco que en cierto modo ha estado en esa camisa de fuerza".

Más allá, en este disco se ha volcado una vez que ha conseguido salir de esa camisa, a pesar de que la utilidad de esta vestimenta en su sentido literal está más orientada a que quien la usa "no se haga daño a uno mismo". "Y eso es lo que para mí significa el rap".

"Siempre ha sido una canalización de la violencia, de la rabia, de los malos pensamientos, y por ahí va el título, ahí está el rap para expresarte dentro de una camisa de fuerza que puede ser la sociedad, que puede ser el mundo. El título me gustó, tiene fuerza y me da la libertad de que la gente piense que estoy loco, y como estoy loco, puedo decir majaderías", añade.

Sobre los temas, tiene claro un primer análisis sobre las que más están gustando, al menos a tenor de las primeras impresiones que ha recibido.

Así, la canción que da nombre al disco "está gustando mucho" aunque al principio tenía "dudas"; 'Viva Kase. O' es para todos lo públicos por ritmo y letra"; la de 'Violadores del Verso' en la que la gente "tenía más ganas de escuchar" y tiene medio millón de visitas en apenas un fin de semana; y 'Borregos', si bien "es durita", también está calando.

"Las rapeadas del disco son bastante clásicas, muy ochenteras, que es donde yo mejor me siento. El disco ha sido fácil para mí porque, en verdad, no hay mucho de mi interior, no he tenido que escarbar como en 'El círculo', donde tuve que hacer un proceso de purga y hacer ciertas confesiones. Aquí hay mucho vacileo, no hay renacimiento, no hay mucha espiritualidad, ha salido así", agrega.

Hasta redondearlo han sido más de tres años en los que ha estado ocupado, desde la gira del 33 aniversario hasta el proceso de ensanchar la familia, "cosas de vida de adulto" que le han obligado a dedicarse al nuevo disco "como un hobby y en el tiempo libre".

Poniéndose en el espejo que le devuelve el reflejo del Kase. O que escribió su último disco hace ya una década, reconoce las diferencias: "Ese cabrón no tenía hijos, y era su primer disco en solitario, tenía mucha presión y la gestionó haciendo lo que nadie se esperaba", asegura.

Y es que, en su opinión, lo que el público esperaba hace diez años era un disco más parecido al que ha salido ahora, pero el Kase. O que fue "tenía que purgar ciertos, miedos, ciertos traumas, ciertas tristezas, era su presentación al mundo y quería humanizarse, ser Javier Ibarra".

Una vez solventada la papeleta, Javier Ibarra vuelve a calzarse los zapatos de Kase. O, "más valiente, como si fuera un héroe griego".

GUIÑO AL ZATU

A lo largo de los temas del disco y entre miles de rimas, el maño llega a confesar su idolatría por el Zatu, el MC de SFDK, la otra gran banda de esta disciplina que reina en España desde los 90 con carreras de algún modo paralelas.

Una rima que escribió después de ver el concierto de los sevillanos en su ciudad, donde llenaron el estadio de La Cartuja, algo que el zaragozano nunca ha hecho.

Ha sido, según su testimonio, un guiño a un artista que ya salió en un videoclip con una camiseta de Violadores del Verso. "Se lo he debido desde entonces".

UNA GIRA MÁS ALLÁ DE LA RIMA

Al disco le quedan ahora seis meses por delante para echar raíces y coger fuerza, aunque ya plantea una decena de fechas programadas en otras tantas grandes ciudades de España, de momento todas ellas con el horizonte de 2027.

Sobre la puesta en escena, avanza que será arriesgada, buscando que el bolo "revuelva" al público y que no sea del todo una fiesta "hasta el final".

"Quiero teatro. Introducción, nudo y desenlace, con su clímax y todo eso. Quiero experimentar con mis dotes de interpretación, quiero pantallas, quiero luces, quiero que sea un espectáculo gordo

BUENA CANTERA ENRAIZADA EN EL PASADO

Kase. O da cabida en la entrevista a su particular análisis del trabajo de las nuevas generaciones del rap en España, asegurando que en muchos casos vienen con nuevos aires pero guardan retazos de los 90. "Hacen un híbrido, creo que el rap convive bien con el trap, hay hip hop clásico y puedes combinarlo".

Empezando por El Grecas, asegura que está "fresquísimo"; de Natos y Waor "lo hacen muy bien"; pese a lo que evita profundizar en el diagnóstico. "Hay que ser real, tengo 46 años, lo raro es estar casado y con hijos y hacer una canción de que estás en el club perreando".

ÍDOLOS MÁS ALLÁ DEL RAP

Más allá de la disciplina que ha dominado durante décadas, Kase. O no rehúsa a poner encima de la mesa los nombres de artistas de otras facetas con los que le gustaría colaborar.

Una paleta de colores en la que nombra, en primer lugar, a Carlos Ares. "Me ha transformado desde que lo descubrí, no había escuchado una cosa parecida. He podido llegar a conocerle y nos admiramos mutuamente".

Leiva, con quien tiene "amistad"; o Dani Martín continúan la lista, en la que aparece Teresa Gutiérrez 'Ganges'. "No sé si es muy conocida, pero me flipa", desvela, colocando la siguiente de la enumeración a Paula Ruiz 'Mira Paula'. "Y me encanta Carmen Lancho. ¿La habéis oído? ¡Wow! Es una pasada".

Tiene, aún así, tiempo para los clásicos y para regresar a Zaragoza. "Me encataría hacer un tema con Bunbury y lo vamos a hacer. Ya nos estamos tirando los trastos el uno al otro en entrevistas".

Preguntado expresamente por si habría cabida para explorar colaboraciones con artistas del Metal, tampoco se esconde. "Me encantaría que Jimmy (Soziedad Alkohólica) me haga una remezcla de 'Borregos'. Con los SA, hermanos, cuando quieran".

La 'wish list' se ensancha. "Los Non Servium. Los Angelus Apátrida... esos gachós molan", asegura, para terminar citando a Macaco, con quien "también tiene una deuda pendiente"; o la albaceteña Rozalén, una artista "increíble".