El laboratorio del Instituto de investigación en Patrimonio y Humanidades se abre a los ciudadanos

El IPH-LAB de la Universidad de Zaragoza ofrece servicios científico-técnicos y asesoramiento especializado a empresas y particulares. - UNIZAR

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio del Instituto de investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza inicia una nueva etapa con la apertura de sus servicios al público general. Tras su inauguración, el IPH-LAB da ahora un paso más al poner sus recursos y conocimientos especializados a disposición, no solo de los investigadores del Instituto, sino también de entidades externas, profesionales del patrimonio cultural y particulares interesados.

La apertura de los servicios del laboratorio supone una oportunidad para estrechar la relación entre el conocimiento generado en la universidad y las necesidades de la sociedad. A partir de ahora, cualquier persona podrá escoger entre una amplia variedad de prestaciones destinadas a la documentación, conservación y difusión de bienes histórico-artísticos, tradiciones culturales u otras manifestaciones de nuestra memoria colectiva.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL PATRIMONIO

El IPH-LAB cuenta con equipamientos técnicos que permiten abordar diferentes necesidades de investigación, documentación y trabajo profesional. Entre sus infraestructuras, se encuentran escáneres 3D, cámaras fotográficas y fotogramétricas, un dron equipado con sensor LiDAR, una cámara hiperespectral, una estación total y distintos sistemas de digitalización y reproducción documental.

Estas tecnologías ofrecen posibilidades, por ejemplo, para la digitalización de libros y documentos tanto impresos como manuscritos, o de otros materiales en formato plano que sean de interés por su antigüedad, rareza o singularidad (fotografías, estampas, dibujos, carteles).

En el plano tridimensional, la documentación gráfica 3D permite la obtención de gemelos digitales de bienes muebles e inmuebles (esculturas, cerámicas, yacimientos arqueológicos, cuevas), un trabajo que sirve de base a distintos proyectos patrimoniales.

Asimismo, el laboratorio ofrece la posibilidad de solicitar asesoramiento experto y realización de trabajos especializados para el estudio, la interpretación y la difusión del patrimonio cultural en cualquiera de sus ámbitos, entre ellos: la elaboración de informes científico-técnicos, la autentificación y tasación de piezas, la catalogación de colecciones o el diseño de programas específicos de lenguaje y comunicación dirigidos a diversos colectivos poblacionales.

El IPH-LAB favorece, de este modo, la aplicación de metodologías especializadas a nuevos proyectos y necesidades, reforzando el compromiso del Instituto con la transferencia de conocimiento y proyectando sus capacidades científico-técnicas más allá del ámbito estrictamente universitario.

Las personas interesadas pueden consultar la información sobre las prestaciones, las tarifas y el procedimiento de solicitud en la página web del IPH: https://iph.unizar.es/solicitudes-laboratorio/