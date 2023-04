Lambán niega conflicto de intereses en el proyecto de Canal Roya, que posee "plenas garantías" jurídicas y ambientales

El presidente de Aragón señala que en Cataluña se están realizando actuaciones de la misma naturaleza y nadie pone el grito en el cielo



ZARAGOZA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha sostenido que no existe "ningún conflicto de intereses" en el proyecto de unión de estaciones de esquí, en el Pirineo oscense, a través del valle de Canal Roya, aspecto que se ha tenido en cuenta en una iniciativa en la que el Ejecutivo está actuando con "plenas garantías jurídicas" y "de respeto y preservación absoluta del medio ambiente".

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, después de que este lunes IU Aragón haya dado a conocer que ha decidido llevar a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude el proyecto de unión de estaciones al considerar que hay un posible conflicto de intereses puesto que la consejera de Economía del Gobierno autonómico, Marta Gastón, también es la presidenta del grupo Aramón.

Esto supone que quien está al frente de la empresa que impulsa el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) también forma parte del Ejecutivo que autoriza ese PIGA.

Lambán ha afirmado al respecto: "El Gobierno ese tipo de cuestiones las ha tenido en cuenta y tiene absolutamente claro que no hay ningún conflicto de intereses" y "no temo que se paralice el proyecto porque el Gobierno no está actuando de manera improvisada y frívola", sino que todos los pasos que se están dando "tienen plenas garantías jurídicas, las van a seguir teniendo y, sobre todo, tienen plenas garantías de respeto y preservación absoluta del medio ambiente".

El presidente de Aragón ha considerado que no tiene que decir a IU "lo que tiene que hacer", pero "ese tipo de cuestiones están absolutamente resueltas desde el principio".

Para Lambán, "todas las posiciones son respetables, pero desde luego lo que nosotros queremos hacer en el Pirineo no es ningún tipo de atrocidad, sino todo lo contrario, es una manera de consolidar un modelo económico que va a permitir que la montaña tenga vida y tenga actividad".

ALGO NO SE ESTÁ HACIENDO BIEN

El jefe del Ejecutivo aragonés ha aprovechado para plantear que algo "no debemos estar haciendo bien" porque en Cataluña se están efectuando actuaciones "de esta naturaleza, pero de una dimensión mayor, en parques naturales, es decir, en zonas con mayor protección ambiental que la que tiene Canal Roya y, sin embargo, nadie se está echando las manos a la cabeza, ni está poniendo el grito en el cielo".

Por eso, ha reconocido no entender muy bien que aquí "nos dediquemos a tirarnos tiros en el pie ante un proyecto que es medioambientalmente sostenible", con un impacto visual "mínimo", que es reversible "y que no pretende otra cosa que reforzar la competitividad de un sector que ya proporciona mucho empleo y mucha riqueza".

Lambán ha esgrimido que el objetivo de la unión de estaciones es "reforzar esa competitividad" y poder estar en disposición "de disputarnos a los esquiadores con Andorra o con Cataluña, que están haciendo actuaciones parecidas a la nuestra, pero de bastante mayor calibre y en zonas mucho más protegidas".

Ha puntualizado que el valle de Canal Roya "está protegido" y con el actual Gobierno de Aragón "va a seguir estándolo" porque "nosotros somos los primeros defensores del medio ambiente" y del Pirineo, que es un "símbolo" de la comunidad autónoma y también "fuente de riqueza y empleo", donde "hacer atrocidades medioambientales sería, aparte de éticamente reprochable, matar la gallina de los huevos de oro y, evidentemente, no lo vamos a hacer".