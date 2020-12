Lambán se reunirá con las comarcas de la nieve el 28 de diciembre

HUESCA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lamban, se reunirá el póximo lunes, 28 de diciembre, con los presidentes de las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego, Ribagorza y Gúdar-Javalambre para abordar las consecuencias de la crisis sanitaria y las medidas restrictivas impuestas en el sector de la nieve. Así lo ha dado a conocer este martes en la ciudad de Huesca, donde ha visitado las obras de San Pedro el Viejo.

Lamban ha lamentado las consecuencias que se desprenden de las medidas establecidas para hacer frente a la propagación del coronavirus y tras señalar que por encima de todo está la salud de los aragoneses, ha asegurado que esto debe complementarse con la economía.

El presidente ha afirmado que la decisión de mantener el confinamiento perimetral fue "dolorosa" y el sector continuará recibiendo apoyo.

"En los últimos meses, el Gobierno de Aragón ha dado a la hostelería y al turismo entorno a 11 millones de euros en ayudas directas y entorno a 14 millones de euros de avales y préstamos" y "además entendiendo que la hostelería y el turismo forman parte de un colectivo más amplio, el de las pymes y autónomos, ha habido también subvenciones por valor de 7 u 8 millones de euros, que han podido beneficiar al sector", ha dicho.

En la reunión del próximo lunes, a la que también asistirá el vicepresidente del Gobierno de Aragón, se abordará la situación del sector. El presidente ha dicho que "hay que pensar que el impacto de la medida no sabemos cuál es" y "que en este momento las estaciones no abran no quiere decir que no puedan abrir" porque "si algo nos demuestra la pandemia es que la naturaleza de los contagios es de una naturaleza muy volátil".

Igualmente se estudiará la situación de los fondos europeos que está tramitando el Gobierno aragonés. "A los presidentes de las comarcas les importan mucho también los fondos europeos que a través del Gobierno de España van a llegar a todas las comunidades y en este momento lo está tramirando el Gobierno de Aragón" y "tendré mucho gusto en comentarles los proyectos, las ideas y las ayudas que procedentes de esos fondos puedan aliviarles la situación por la que pasan", ha aseverado Lambán.