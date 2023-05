Lambán subraya la aportación del Grupo San Valero y destaca su implicación ante los nuevos desafíos de la economía

El presidente del grupo señala el reto de una nueva formación para hacer frente a un mundo que va a cambiar en pocos años



ZARAGOZA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha subrayado la calidad de la formación que se imparte en los distintos centros educativos del Grupo San Valero, su aportación a la sociedad en sus 70 años de existencia, en los que se ha convertido "en una institución imprescindible", que está llamada "no solo a seguir formando parte del proyecto común de la sociedad aragonesa, sino a ser una parte que lo lidere y sea referencia".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el acto de celebración de este 70 aniversario, al que también han asistido el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada; la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano; la consejera de Presidencia, Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro; el arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano; el presidente del Grupo San Valero, Pedro Baringo; su director general, César Romero; y la rectora de la Universidad de San Jorge, Berta Saez, una de las instituciones que forma parte del grupo, que es una obra diocesana.

Lambán ha esgrimido que los desafíos actuales ante la modificación de la economía y del sistema productivo de una manera "absolutamente desbordante" son "formidables". La digitalización y todo lo que significa adaptarse a la inteligencia artificial "exige esfuerzos colosales por parte del sector público y del sector privado y todo ello que ha de ser prioritario para Aragón".

En este contexto, el Grupo San Valero "va a ser un puntual y referencia inexcusable" porque cuando una institución cumple su 70 aniversario "ha pasado a convertirse en constitutiva de la sociedad a la que sirve" y "cuando, además, lo hace acreditando un crecimiento constante, con cantidad y calidad, es en una institución imprescindible y llamada a liderar ese proyecto común", ha esgrimido el presidente autonómico.

Ha añadido que el Grupo San Valero tiene el reconocimiento de la sociedad aragonesa, pero también de España y allende los mares, ha dicho en referencia a la Fundación Dominicana San Valero, que forma parte del grupo y está emplazada en la República Dominicana.

Lambán ha defendido el trabajo como bien social "por antonomasia" y ha constatado que la educación y formación que se imparte en el Grupo San Valero "va precisamente dirigida a esa manera de entender el trabajo, absolutamente vinculado al aprendizaje de los valores humanos, a los valores morales que esta institución representa a la perfección".

NUEVOS TRABAJADORES

El presidente autonómico ha manifestado que ante la etapa de "consolidación de inversiones" empresariales que vive Aragón existe un desafío de formar a jóvenes y trabajadores para que puedan emplearse "en aquello que la economía va a necesitar", una cuestión que es "prioritaria" ya para la Mesa del Diálogo Social de Aragón, integrada por sindicatos y empresarios, junto con el Ejecutivo regional.

Ha recordado que se ha suscrito un gran pacto por la FP, entre sindicatos, empresarios, diputaciones provinciales, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, el Gobierno de Aragón, también el Grupo San Valero, que le da una relevancia tanto por el número de alumnos y ciclos formativos que imparte, como por "el prestigio que aporta a ese pacto" y "por lo mucho que podemos aprender" de él.

Lambán ha detallado que este pacto contempla una inversión de unos 220 millones de euros entre los años 2023 y 204 por parte de los Departamentos del Gobierno de Aragón de Economía y Educación y la formación de unos 220.000 aragoneses, 50.000 directamente, "y el resto mejorando las habilidades profesionales de trabajadores que ya prestan sus servicios en distintas empresas".



DAR FORMACIÓN

El presidente del Grupo San Valero, Pedro Baringo, se ha referido a los orígenes del grupo, en 1953, con unos talleres que fueron su germen, con la creación de una escuela de aprendizaje nocturna en unos locales de la parroquia de San Valero del barrio populoso de las Delicias de Zaragoza para dar repuesta al éxodo del medio rural que llegaba a la ciudad.

Las personas que impulsaron esa iniciativa detectaron una necesidad, a la que quisieron dar respuesta aportando "una formación para posibilitar la libertad" de estos jóvenes. Después, se impartió la FP reglada y, más tarde, se actuó de manera similar en un barrio periférico de la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, creando la Fundación Dominicana San Valero hace 28 años.

Junto al Centro San Valero, que también imparte en la actualidad Educación Secundaria y Bachillerato, así como formación ocupacional,

y la Fundación Dominicana San Valero, el Grupo San Valero está integrado por el CPA Salduie, que creó en 1997, inicialmente especializado en FP de la rama Audiovisual, si bien ahora imparte ramas vinculadas al Deporte, Marketing o Sanidad; el centro de formación online Estudios Abiertos SEAS, que se puso en marcha en 2002, y la Universidad San Jorge, constituida en 2005.

El presidente del grupo ha concluido al afirmar: "Ahora el reto es pensar en lo rápido que va a cambiar el mundo, de aquí a cuatro, seis, ocho años, va a ser una revolución parecida a la industrial de primeros siglo XX" y "hay que saber dar una nueva formación para que nuestros chicos puedan integrarse en la realidad que nos viene", para asegurar que el futuro "es tan apasionante como el pasado" y ha confiado en que "seremos capaces de llegarlo adelante".

En total, el grupo suma casi 2.000 trabajadores entre formadores y otros profesionales y unos 20.000 estudiantes, en diferentes modalidades, presencial, distancia y semipresencial.

SOCIAL E INNOVADOR

El director general de esta entidad, César Romero, ha remarcado el carácter social, innovador y pionero de esta organización educativa, su apuesta por las alianzas con empresas e instituciones, sin olvidar los principios que les definen, aunque se renueven metodologías y se trabaje por adaptarse a las necesidades de la sociedad de cada momento.

Romero ha aprovechado para realizar un homenaje a los educadores, por su labor durante la pandemia y después, con la lectura de un poema de la Madre Teresa de Calcuta, que dice: "Enseñarás a volar, pero no volarán tus vuelos, enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño, enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida; sin embargo, en cada sueño, en cada vida, en cada vuelo, perdurará siempre la huella del camino enseñado".

DARÁ SUS FRUTOS

El arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano, ha reconocido la tarea de quienes dieron origen al grupo. "Ante circunstancias complejas", creyeron "que había que dar esa respuesta, creían en el hombre y al final la siembra ha fructificado".

El prelado ha opinado que es momento de "sumar en la sociedad aragonesa y que dentro de unos años los que nos sucedan puedan dar gracias a lo que hemos sembrado, pensando en las jóvenes generaciones, para que puedan construir el futuro que se merece y cada vez mejor".

El acto ha incluido la inauguración por parte del arzobispo y del presidente del Grupo San Valero de una escultura conmemorativa del 70 aniversario, obra de Alberto Gómez Ascaso.

El autor ha intervenido para explicar que se trata de un grupo formado por un joven, que representa a San Jorge --en referencia a la Universidad San Jorge--, que no combate con una espada, sino con un libro porque su voluntad es querer saber.

Está junto a San Valero --por el nombre del grupo--, representado mayor, con su báculo y en actitud de ofrecer sabiduría y de mostrar el camino al estudiante. Ha sido bendecida por monseñor Escribano. También se ha proyecto un vídeo bajo el lema 'Queremos ayudarte a ser quien tu quieras'.