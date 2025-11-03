LaMov combina tradición y contemporaneidad en el estreno de 'España en Conserva' en el Teatro Principal de Zaragoza

El director de LaMov, Víctor Jiménez, y la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández - DANI MARCOS

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de danza, LaMov Danza, juega con la tradición y lo contemporáneo en el estreno de la obra 'España en Conserva' en el Teatro Principal de Zaragoza, en el que invitar a los espectadores a sumergirse en un universo donde lo tradicional se transforma, se reinventa y se convierte en poesía danzada.

Bajo la dirección de Víctor Jiménez, el espectáculo se inspira en ritmos ancestrales, rituales paganos y religiosos, costumbres populares, juegos infantiles y celebraciones que han resistido el paso del tiempo. Todos estos elementos se funden en una coreografía que transita desde el silencio del blanco y negro hasta la explosión vibrante del color, el movimiento y la libertad.

Sobre las tablas, los bailarines Paula Rodríguez, Imanol López, Fermín López, Ainhoa Fernández, Hugo Martín, Daniela Rodríguez, June Amiano, Klaudio de Armas, Carla Royo, Josep Piqueras, Verónica Pérez y Sara Gómez harán una relectura contemporánea de la tradición, convirtiendo el teatro en una celebración de lo que une.

La música correrá a cargo de Jorge Sarnago, que contará con la colaboración especial del cantante Maxi Jeremies y el guitarrista Toto Barreiro.

Las funciones de los próximos jueves, viernes y sábado comenzarán a las 20.00 horas, mientras que el domingo el telón subirá a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de entre 5 y 25 euros, con localidades bonificadas para la sesión del jueves.

DESDE HACE 15 AÑOS

LaMov es ya un clásico del escenario zaragozano. Desde 2008 ha navegado entre clásicos como El Cascanueces, El lago, La Cenicienta o El Trovador y piezas más contemporáneas de coreógrafos como Itzik Galili, Gustavo Ramírez, Sharon Fridman o Antonio Ruz.

Sus bailarines cuentan con una base clásica, que han enriquecido con todo tipo de estilos coreográficos y gestuales, explorando nuevos caminos expresivos. A la cabeza está el exbailarín Víctor Jiménez, pupilo directo y primer bailarín de Maurice Bèjart en el Bèjart Ballet de Lausanne, bailarín solista de la pera de Lyon y bailarín solista de la compañía de Víctor Ullate en Madrid.

LaMov es compañía residente en el Centro de Danza de Zaragoza, a través del convenio que se presentó el pasado miércoles. Con él, se busca fomentar la danza y aumentar el prestigio de Zaragoza como ciudad comprometida con las artes escénicas.

Además, permitirá estrechar la relación entre la compañía y el Conservatorio Profesional Municipal de Danza, de manera que su alumnado tome contacto con el trabajo profesional.

UN PROYECTO QUE TRASCIENDE FRONTERAS

El espectáculo 'España en conserva' forma parte del proyecto Pyrenart II, en el que participa el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen junto a otros 10 socios españoles y franceses.

Pyrenart II busca favorecer la cooperación de las empresas culturales, especialmente en el ámbito de las artes escénicas, creando una red transfronteriza y una auténtica comunidad de trabajo que dinamice este sector.

El espectáculo de LaMov es el primero de los programados en Zaragoza durante la vida del proyecto, que se desarrollará hasta agosto de 2027. Así, los días 21, 22 y 23 de noviembre el Teatro del Mercado acogerá 'Saeta', la nueva producción de la compañía de Javier Aranda, y en junio, el espectáculo 'No necesito un nombre para ser mascota' de la bailarina y actriz Ana Cotoré.

Del mismo modo, el teatro zaragozano recibirá a la compañía francesa de circo H.M.G los días 4 y 5 de marzo, que presentará su espectáculo '3D'.

El proyecto Pyrenart II ha sido cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.