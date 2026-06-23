Leapmotor anuncia la apertura de un taller de baterías en Mallén (Zaragoza)

Archivo - Leapmotor fabricará su nuevo SUV eléctrico B10 en España y elegirá su sede antes de finales de 2025. - LEAPMOTOR - Archivo

MALLÉN (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

Leapmotor abrirá un nuevo taller de baterías en el municipio zaragozano de Mallén, lo que han calificado como "un hito importante en la estrategia de expansión de la compañía en Europa". La nueva planta abarca una superficie total de, aproximadamente, 34.000 metros cuadrados, incluyendo 19.000 de área construida.

Así lo han indicado desde Leapmotor International, la 'joint venture' entre Stellantis y Leapmotor, en un comunicado emitido este martes, en el que señalan que las nuevas instalaciones, dedicadas al ensamblaje de módulos de baterías y procesos clave para la producción de vehículos eléctricos, se suman a los anuncios sobre la fabricación del modelo B10 en Figueruelas (Zaragoza) y la colaboración para el desarrollo de un SUV-C de Opel.

En las nuevas instalaciones se trabajará con diferentes químicas de baterías y la producción inicial se centrará en el suministro de la plataforma B de Leapmotor, instalada en la planta de Zaragoza, con las dos baterías basadas en tecnología LFP --versiones Pro y ProMax--.

TRABAJADORES

Asimismo, según han indicado desde la compañía, el proyecto en Mallén se basa en una sólida colaboración entre China y Europa, que combina tecnología china de vanguardia con la experiencia y el conocimiento industrial europeos.

De este modo, equipos españoles trabajarán con expertos chinos para favorecer el intercambio de conocimientos y la excelencia operativa. Desde una perspectiva local, el proyecto ya está generando "importantes beneficios económicos", con actividades de contratación y formación en marcha, han apuntado desde la compañía.

Por su parte, el líder del proyecto de Leapmotor International, Yann Martin, ha afirmado: "La planta de Mallén representa un hito importante en la cooperación entre Stellantis y Leapmotor, así como en su presencia estratégica en Europa".

La fase inicial incluye a la dirección local, expatriados de Leapmotor y algunos jefes de equipo españoles con experiencia, que colaboran voluntariamente desde la planta de Zaragoza para apoyar las primeras etapas del desarrollo técnico de la actividad en planta, tras haber recibido una formación intensiva en una fábrica de baterías de Leapmotor en China. En las próximas semanas y meses, se incorporarán más empleados locales al equipo.

El propósito es impulsar el desarrollo de un ecosistema industrial más amplio, atrayendo proveedores y servicios de apoyo a la zona.

Desde el punto de vista operativo, la planta de Mallén destaca por su rápida ejecución y puesta en marcha, gracias a procesos de producción modernos diseñados para garantizar la eficiencia, la calidad y la escalabilidad en el ensamblaje de módulos de baterías y operaciones relacionadas.