Ledesma (PP): "Alegría no es de fiar, su mano es la de las mentiras, la corrupción y el rodillo sobre sus compañeros"

El portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma. - PP

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, ha reiterado que la candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, "no es de fiar, vive en un momento de pánico por la cercanía de las elecciones y no hace ahora más que intentar ofrecer pactos al PP que ni son creíbles ni sinceros".

"Entendemos que el pánico electoral y la falta de proyecto para Aragón lleve a la señora Alegría a intentar un rápido blanqueamiento que no se cree nadie. La mano de Pilar Alegría es la mano de la portavoz de las mentiras de Pedro Sánchez; es la mano que ha tapado los escándalos de corrupción que rodean al PSOE y al Gobierno", ha criticado.

Ledesma ha señalado que Pilar Alegría es "la mano tendida a Paco Salazar, el presunto acosador cesado en Moncloa pero con el que comía amigablemente, sin dar explicaciones de para qué ni de qué habló con Salazar", por lo que el portavoz popular ha exigido, una vez más, a la exministra que diga la verdad sobre lo que habló con Salazar en esa comida.

Además, ha recordado que la mano de Pilar Alegría "es la misma que ha defendido con uñas y dientes una financiación privilegiada a Cataluña mientras Aragón perdía recursos, como esos 87 millones de euros que su gobierno se negó a pagarnos por nuestros problemas de despoblación. Pero también es la mano de quien ha atacado a los jueces, a los medios de comunicación, a la Guardia Civil, a los miembros de la UCO, y todo porque estaban haciendo su trabajo", le ha reprochado.

"Parece que más que de manos de lo que sabe la señora Alegría es de dedazos, el que ha impuesto en las listas electorales del PSOE, en las que ha pasado un rodillo por encima de sus compañeros, lo han denunciado ellos mismo que afirman sentirse humillados. Pilar Alegría es la del rodillo y la de los muros, ahora quiere tejer una red de supervivencia política porque sabe que va a perder y no quiere contestación interna", ha concluido el portavoz popular.