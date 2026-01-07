La lista de espera quirúrgica de más de seis meses en Aragón desciende un 26,4% en 2025

Archivo - Hospital Miguel Servet de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica de más de 180 días ha cerrado 2025 con un descenso anual del 26,4% en Aragón --cerca de 2.000 pacientes--, muy por encima del objetivo marcado por el Gobierno autonómico, fijado en el 10%.

Así lo ha avanzado la directora del área de Atención Hospitalaria del Servicio Aragonés de Salud (Salud), Sara Guillén, quien ha agradecido "todo el esfuerzo" realizado para lograr esta reducción.

Además, Guillén ha destacado que también se ha reducido el tiempo de media que esperan todas las personas pendientes de una operación, que se sitúa actualmente en 132,26 días, en torno a dos semanas menos que en agosto de 2023.

En el último año, el 70% de todas las intervenciones quirúrgicas se llevaron a cabo antes de los seis meses y el 43,5%, en menos de tres.

En cuanto al mes de diciembre, sí que produjo un incremento del 1,89% --103 pacientes-- con respecto al mes anterior, que la responsable del Salud ha achacado a la huelga convocada por los sindicatos médicos del 9 al 12 de diciembre y a las "numerosas festividades" del mes.

En concreto, ha cifrado en más de 830 intervenciones programadas las que se tuvieron que suspender por la huelga, de las que ha estimado que unas 400 eran de pacientes que acumulaban una espera superior a los seis meses.

"A pesar de esto, podemos decir que se está operando más y que el número de salidas de lista de espera quirúrgica por intervención del registro de demanda se ha incrementado", ha matizado.

POR ESPECIALIDADES

Destaca la disminución del número de pacientes esperando más de seis meses por una operación en Oftalmología (-72%), Cirugía Oral y Maxilofacial (-67%) o Cirugía General (-44%). También han bajado un 19,3% en Traumatología, que es la especialidad con más personas en lista de espera de larga duración.

Por otro lado, las medidas implantadas en la especialidad de Otorrinolaringología, con una demanda "muy creciente", han conseguido reducir la lista de espera en 138 pacientes.

Por provincias, 4.853 de los pacientes en lista de espera están en Zaragoza --87,6%--, 192 en Huesca --3,5%-- y 495 en Teruel --8,9%--.

ALTA PRESIÓN ASISTENCIAL

Guillén se ha referido también a la presión asistencial que ha registrado la sanidad aragonesa durante las últimas semanas, que ha sido "muy importante" no sólo debido a la epidemia de gripe, que va remitiendo pero sigue por encima del umbral epidémico, sino también por las "múltiples festividades". Por ejemplo, este lunes, 5 de enero, ha sido un día "bastante duro" en los centros sanitarios aragoneses.

Mientras, tanto, se han derivado "numerosos" pacientes desde el Hospital Miguel Servet al San Juan de Dios y al Hospital Militar, y desde el Royo Villanova y el Clínico al Hospital Provincial.

Todavía hay "mucha gente" de vacaciones, así que la previsión es que la presión asistencial se vaya aliviando "a lo largo de esta semana y la semana que viene".

Para ello se han reforzado los servicios de urgencias con más personal y se ha apostado por "dinamizar" el número de camas de los hospitales, derivando camas quirúrgicas y fortaleciendo el número de intervenciones que no precisan cama de ingreso, con el objetivo de liberarlas para aquellos pacientes que sí que requieren ingreso.

De hecho, en comparación con las Navidades del año anterior, se han visto más de 3.000 urgencias más, mientras que los nuevos Dispositivos de Urgencia de Atención Primaria (DUAP) de Zaragoza, que sustituyen desde los centros de especialidades la atención continuada que hasta ahora se prestaba en varios centros de salud, han atendido a un total de 18.539 pacientes en su primer mes de funcionamiento, lo que supone una media de 598 personas al día.