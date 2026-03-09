La lista de espera quirúrgica termina febrero con 5.453 pacientes en Aragón, un 19% menos que hace un año

Evolución de la lista de espera quirúrgica en el último año en Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica de más de 180 días ha finalizado febrero de 2026 en Aragón con 5.453 pacientes, lo que supone 28 personas menos que el mes anterior y 1.292 (-19,15%) con respecto a febrero de 2026.

El Gobierno autonómico ha señalado que, desde el inicio del Plan de dinamización de actividad quirúrgica, en enero del año pasado, la disminución ha sido de 2.073 personas (-27,54%).

Este plan contiene medidas como la homogeneización de criterios clínicos, la agilización de la entrada en quirófano, la mejora del rendimiento quirúrgico, el aumento del suelo quirúrgico disponible y la colaboración interhospitalaria.

Por otra parte, en el año 2026, casi 70% de las intervenciones se han realizado antes de los 180 días y el 40,1% en menos de 90 días.

OFTALMOLOGÍA Y CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL, LAS QUE MÁS BAJAN

Por especialidades, destacan los descensos en Oftalmología (-61,1%), Cirugía Oral y Maxilofacial (-61,4%) y en Cirugía General y Digestiva (-25,8%), mientras que en Traumatología, la que acumula más pacientes esperando una intervención, la lista de espera de más de seis meses se ha reducido en un 20,5% y tiene ahora 432 pacientes menos.

En cuanto a Otorrinolaringología, con una demanda creciente, la lista de espera ha bajado en 228 pacientes, un 21,8%, tras incrementar la disponibilidad de suelo quirúrgico para este área.

Por provincias, Zaragoza aglutina la gran mayoría de pacientes en lista de espera quirúrgica --4.752, el 87,1% del total--, seguida de Teruel --467 pacientes, el 8,6%-- y Huesca --234 pacientes, 4,3%--.

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Servicio Aragonés de Salud (Salud) han celebrado la evolución de la lista de espera quirúrgica.

Asimismo, han agradecido "el trabajo de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, que hacen posible, día a día, mantener una elevada actividad quirúrgica en los diferentes hospitales del Servicio Aragonés de Salud".