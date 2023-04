La lista del PP por Zaragoza a las autonómicas, integrada por "talento y experiencia", asegura Azcón

El candidato del PP indica que Lambán tiene en su gobierno a un vicepresidente "tramposo" condenado por una sentencia



ZARAGOZA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, ha presentado este sábado, frente al palacio de La Aljafería, la lista del PP en la provincia de Zaragoza para las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. El también candidato popular a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha estado acompañado por el equipo que conforma la candidatura, un grupo humano "lleno de talento, preparación y experiencia".

Durante la presentación de la lista, que ha sido aprobada este viernes, Jorge Azcón ha agradecido a todos los candidatos su predisposición, independientemente del puesto que ocuparán: "Aquí no se viene a defender colores, sino ideas. Lo importante no es estar solo bajo unas siglas, sino bajo unos valores. El Partido Popular es el gran partido del cambio moderado, centrado, reformista, aragonesista y constitucionalista. Y eso es lo que representan los hombres y mujeres que me acompañan".

"Todas y cada una de las personas que están conmigo tienen un objetivo: mejorar la vida de los aragoneses. Y eso se consigue haciendo que los más capacitados estén con nosotros. El conjunto de personas que presentamos es la mayor concentración de talento que ha habido en la política de esta comunidad autónoma. Empezando por Mar Vaquero, la mejor portavoz parlamentaria que ha habido en la historia de las Cortes de Aragón. Mar representa como nadie lo que ha sido aunar a un equipo y defender unas ideas sin descanso", ha declarado el también candidato del PP a la Presidencia del Ejecutivo aragonés.

Asimismo, ha hecho referencia a "la experiencia de un equipo en el que están Roberto Bermúdez de Castro, Javier Campoy, Luis María Beamonte, María Navarro o Carmen Herrarte, gente con experiencia política y de gestión acreditadas", pero también el talento que el PP ha sabido captar gracias a incorporaciones como Claudia Pérez, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza.

"Claudia Pérez es una incorporación fundamental a un partido abierto a la sociedad, la profesionalidad y el talento, un ejemplo de la incorporación de talento que busca el PP para dar soluciones a los aragoneses, nuestro principal reto", ha apuntado.

"El conocimiento, la experiencia y el bagaje necesario para que a partir de mañana, a partir del día siguiente a las elecciones, nos pongamos a trabajar para formar un gobierno, que consiga que esta comunidad autónoma tenga el puesto que se merece dentro de la política española, es decir, que encabece los rankings por arriba y no a la cola como en muchas ocasiones y, por desgracia estamos en la actualidad".

Asimismo, ha subrayado que el grupo humano que presenta es un equipo "sin cuotas" y que no atiende a parentescos. "No hay ninguna hija o prima mía en esta lista. Y eso no lo pueden decir todos, ya que algunos colocan a sus hijas y otros familiares en las listas. Esta es una lista que aglutina ideas y valores que significarán un cambio a mejor en Aragón.

Todos los diputados y diputadas del Partido Popular vienen a la política a servir, no a servirse. Este equipo representa el cambio, pero también la preparación y la experiencia para formar un Gobierno y cambiar la vida de los aragoneses", ha defendido.

"NO HAY TRAMPOSOS"

Jorge Azcón ha querido trasladar que en estas listas "no hay tramposos, ni queremos que haya tramposos que estén en nuestro gobierno" y ha lamentado que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, "se permitiera ayer insultar a Elena Allué".

Allué ha abandonado el Partido Aragonés (PAR) y ha fundado la plataforma Aragoneses y forma parte de la lista del PP como independiente.

"Hay una gran diferencia entre Elena Allué y el señor Lambán: mientras ella ha defendido la pluralidad y la democracia interna en los partidos, él sigue contando con un tramposo condenado por sentencia judicial dentro de su propio Gobierno. El vicepresidente del Gobierno de Lambán --Arturo Aliaga-- es un tramposo, así lo dice la sentencia, que indica que hizo trampas para ser presidente de su partido. Lambán tiene que dar explicaciones y dejar de insultar a Elena Allué".

Jorge Azcón ha aseverado que esta "no es la opinión del Partido Popular, es la opinión de jueces y magistrados que por sentencia han dicho que hizo trampas para ser elegido presidente de su Congreso".