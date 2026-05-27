Lorén propone al PSOE que entre las enmiendas a la Ordenanza Cívica incorpore la persecución a la corrupción

El consejero municipal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén. - DANI MARCOS/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza y portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha sugerido al concejal socialista, Horacio Royo, que entre las enmiendas que ha anunciado que presentará a la Ordenanza Cívica incorpore una que "persiga la corrupción socialista".

Horacio Royo ha anunciado que presentará enmiendas a la "deriva reaccionaria" del proyecto de Ordenanza Cívica presentada por el Gobierno de la ciudad para hacer un texto "presentable" frente el "ejercicio de chapucería desde el punto de vista técnico y jurídico, de imposición moral que confirma que Chueca está cuesta abajo en su deriva reaccionaria y ayusista", ha descrito.

"Parafraseando al señor Royo en su rueda de prensa, es un 'fenómeno dramático' la corrupción que asola al PSOE con la mujer y el hermano del presidente imputados, los secretarios generales imputados y hasta un expresidente imputado por enriquecerse con el dinero público, dinero que no va a los servicios públicos, sino a los bolsillos y cajas fuertes de unos pocos", ha señalado Lorén.

Asimismo,, Ángel Lorén ha lamentado que las noticias de este miércoles giren en torno a que la UCO de la Guardia Civil registre la sede federal del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid, y los domicilios de varios dirigentes socialistas y empresarios.