El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, este sábado en Val de San Martín. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha reivindicado este sábado la importancia de la caza para Aragón desde una triple perspectiva: social, económica y de conservación. Lo ha hecho durante su participación en una jornada cinegética celebrada en Val de San Martín (Zaragoza), en la que han intervenido más de 40 puestos y siete rehalas, junto a la alcaldesa del municipio, Pilar Abad, y el presidente de la Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA), Ángel Nuño.

"La caza es esencial para nuestro territorio. Es relevante desde el punto de vista social, forma parte de nuestra identidad, tiene un impacto económico muy importante y desempeña una labor fundamental para el equilibrio de las poblaciones y la conservación", ha señalado Biendicho.

Aragón cuenta con 45.292 licencias autonómicas de caza, según los datos de 2025, mientras que FARCAZA agrupa a cerca de 28.000 cazadores federados y más de 800 sociedades. El consejero ha destacado el papel de estas entidades en la dinamización de los municipios y en el mantenimiento de la actividad social y económica de los pueblos.

En este sentido, ha recordado que se estima que la actividad cinegética aporta más de 263 millones de euros al PIB aragonés y contribuye al mantenimiento de alrededor de 8.700 empleos directos, indirectos e inducidos. "La caza genera actividad en nuestros pueblos, en los bares, los alojamientos y en muchos otros negocios rurales", ha afirmado.

Biendicho ha puesto también el foco en la función de los cazadores en el control de las poblaciones silvestres y la prevención de daños. En Aragón se abaten cerca de 50.000 jabalíes al año, una actuación relevante para controlar su sobreabundancia y reducir los riesgos sanitarios, especialmente ante la amenaza de la peste porcina africana. También ha destacado la necesidad de actuar frente a la sobrepoblación de conejo, que provoca importantes daños en las explotaciones agrícolas.

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

El compromiso del Gobierno de Aragón, y en particular del Departamento de Medio Ambiente y Turismo con el sector, se refleja en el proyecto de Presupuestos de 2027, que contempla una línea de subvenciones de 65.000 euros a FARCAZA distribuida en tres ámbitos.

La primera, 30.000 euros para la compra de cartuchos destinados al control del conejo y la reducción de daños agrícolas. La segunda, 20.000 euros para la realización de censos de codorniz mediante distintas metodologías de seguimiento. Y la tercera, 15.000 euros para iniciativas de ciencia ciudadana que permitan trasladar a la Administración la información que los cazadores obtienen sobre las poblaciones cinegéticas.

A estas medidas se suma la bonificación del 80% de las tasas de las licencias de caza y pesca prevista en las cuentas autonómicas para 2027.

"Nuestra voluntad y nuestra vocación durante esta legislatura es apoyar al mundo de la caza y a la Federación Aragonesa de Caza. Estamos con los cazadores, estamos con los agricultores y estamos con el medio rural. La caza contribuye a conservar nuestras poblaciones, mantener la vida de nuestros pueblos y desarrollar nuestro territorio", ha concluido Biendicho.