Luz Gabás inicia en Huesca la gira de presentaciones de su última obra, 'Corazón de oro'

HUESCA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora altoaragonesa Luz Gabás ha iniciado este lunes en la Diputación Provincial de Huesca la gira de presentaciones de su nueva novela, 'Corazón de oro', publicada por Editorial Planeta.

Se trata de una historia ambientada en la California del siglo XIX y que a lo largo de 500 páginas propone al lector una trepidante aventura, con el sello narrativo característico de la autora.

El salón de actos de la institución provincial ha reunido a un centenar de personas que han querido acompañar a la Premio Planeta 2022 en este esperado reencuentro literario con su provincia.

En el acto, Gabás ha estado acompañada por el presidente de la DPH, Isaac Claver, quien ha destacado que "es una autora de referencia nacional para las letras aragonesas, y un orgullo para esta tierra que hoy vuelve a presentar aquí una obra que seguro está llamada a emocionar a miles de personas". También ha asistido al acto el diputado de Cultura, Carlos Sampériz.

La autora ha compartido con su fiel público algunas claves de la obra y del proceso creativo en una conversación con la periodista Esther P. Nogarol, y ha subrayado que "en la novela hay también pinceladas de nuestra tierra; incluso el nombre del protagonista, Lorién, conecta con las raíces altoaragonesas que siempre me acompañan al escribir".

Tras su paso por la capital altoaragonesa, Luz Gabás continuará la ronda de presentaciones en la provincia, con citas previstas en Monzón este jueves y en Barbastro el viernes.