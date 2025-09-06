Macrocentro de datos de Blackstone en Calatorao (Zaragoza): CHA alerta sobre consumo de agua y energía

CALATARAO (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de CHA-Valdejalón, Gonzalo Orna, ha mostrado su preocupación por las posibles afecciones del macrocentro de datos anunciado por la empresa Blackstone en la localidad zaragozana de Calatorao ya que "gastará más agua en cinco meses de la que consume el municipio en un año y su demanda eléctrica será de 650 megavatios, el doble de lo anunciado".

Los aragonesistas han indicado que, según consta en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) aprobado por el Gobierno autonómico, el requerimiento de agua que plantea la multinacional es de 700 metros cúbicos al día, que están garantizados con una ampliación prevista de la planta potabilizadora del municipio de 800 metros cúbicos diarios.

"Poco a poco vamos viendo quiénes van a ser los beneficiarios de la energía generada en los macroparques eólicos y fotovoltaicos. ¿Lo serán también del agua del embalse de Mularroya y no los agricultores?", ha añadido Orna.

El representante comarcal de CHA ha recordado también que, "pese a las mareantes cifras", con una inversión que supera los 11.805 millones de euros, sólo se crearán 200 puestos de trabajo durante la fase de operación.

Por último, ha considerado que los centros de datos son "una oportunidad", pero "hay que conseguir que generen riqueza en el territorio", y ha reprochado al presidente autonómico, Jorge Azcón, que "se dedica a poner la alfombra roja a estos proyectos para que esquilmen nuestros recursos naturales a cambio de migajas".