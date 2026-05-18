Los maestros aragoneses verán reducido su horario lectivo a 23 horas semanales el próximo curso

Los maestros darán un máximo de 23 horas lectivas por primera vez en Aragón el próximo curso. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha iniciado los trabajos de planificación del próximo curso escolar 2026-2027 con la elaboración de las dotaciones docentes, incorporando importantes mejoras en las condiciones laborales del profesorado y garantizando la cobertura de las necesidades educativas en todos los centros de la Comunidad.

Entre las principales novedades, el próximo curso los maestros de Educación Infantil y Primaria verán reducido su horario lectivo semanal a un máximo de 23 horas --frente a las 24 actuales--, una medida largamente reivindicada y que es fruto del acuerdo histórico de mejoras laborales y retributivas alcanzado por el Departamento con las organizaciones sindicales en mayo de 2024. Nunca antes los maestros habían bajado a 23 horas en la Comunidad Autónoma.

Asimismo, los docentes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación Profesional percibirán el complemento de tutoría completo, que alcanza los 600 euros anuales, en cumplimiento también de ese acuerdo.

Ambas medidas se añaden a la mejora retributiva general aplicada en 2026, con un incremento del 2,25%, dentro del compromiso del Departamento por dignificar la profesión docente. Y al que se sumará otro aumento salarial del 2,25% en 2027.

De carácter plurianual hasta 2027 y dotado con 126 millones de euros, el acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial de Educación supone un avance sin precedentes en la mejora de las condiciones del profesorado aragonés, al incluir tanto incrementos retributivos como reducción en la carga lectiva.

Hay que recordar que los docentes de ESO, Bachillerato y FP ya imparten desde el curso pasado un horario máximo de 18 horas, que se está cumpliendo en su totalidad.

Con estas mejoras y una vez definidos los grupos tras el proceso de escolarización, la Dirección General de Personal publicará en los próximos días las instrucciones de cupo en la web de Educaragón, lo que permitirá a los centros educativos comenzar a definir sus necesidades de profesorado en coordinación con la Inspección educativa. La oferta de vacantes docentes arrancará el próximo 9 de julio para todas las enseñanzas.

Las plantillas se diseñan con el objetivo de garantizar la cobertura de la carga curricular, la atención a la diversidad, los apoyos y los desdobles necesarios, manteniendo criterios homogéneos y equitativos en toda la Comunidad Autónoma.

En el caso de Infantil y Primaria --donde el cálculo se realiza en función de las aulas y matrícula de alumnos--, la reducción horaria implicará el refuerzo de las plantillas, incorporando una hora adicional en la dotación básica por docente.

Asimismo, se dará cobertura a las aulas de escolarización anticipada, a los programas de bilingüismo, y a otros proyectos educativos como el currículo integrado de música, el programa de orientación y enriquecimiento educativo PROA+ o las aulas de español, continuando con los programas de Arcomat y Aralecto que se implementaron el curso pasado.

SECUNDARIA

En los de Secundaria, se realiza de acuerdo a las horas de clase impartidas en cada uno de los niveles educativos, dado que hay notables diferencias entre los cursos, debido principalmente a la oferta de optativas y al número de alumnos que las cursan.

Respecto a esta etapa y a la formación profesional, la dotación de profesorado responderá a la suma de todas las horas lectivas de los alumnos, las necesidades educativas especiales y la orientación psicopedagógica y profesional, en el que se garantizan las ratios máximas establecidas --27 alumnos en la ESO, 30 alumnos en Bachillerato y Formación Profesional y 22 alumnos en grupos bilingües-- mediante la dotación de los desdobles necesarios, cumpliendo con las ratios acordadas en 2015 con las organizaciones sindicales.

En secundaria, la dotación de personal dará cobertura a los programas de bilingüismo y otras lenguas propias y a otros proyectos y programas como el de Aprendizaje Inclusivo y Diversificación Curricular, convivencia escolar e igualdad, el programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+, programa Xcelence, Erasmus + y el programa Aulas de Español.

El cupo docente total se completará con la dotación de los recursos humanos necesarios para la impartición de la docencia en enseñanzas de régimen especial, enseñanzas artísticas, educación de adultos y equipos de orientación.

Asimismo, el personal docente no universitario mayor de 55 años podrá solicitar hasta el próximo 3 de junio la reducción de su jornada lectiva por actividades de otra naturaleza.

Esta medida, que fue solicitada por 1.780 docentes el curso pasado, se tendrá en cuenta a la hora de cubrir esas horas de docencia y podrá solicitarse por los interesados de forma telemática en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El director general de Personal, José María Cabello, ha destacado el rigor técnico de esta planificación, que implica el destino de más de 910 millones de euros y que permitirá seguir incrementando el número de docentes en las aulas aragonesas, tras alcanzar este curso los 20.000 profesionales.