'Maladeta infinita', nuevo Premio Internacional de Fotografía de los Félix de Azara 2025

Maladeta infinita, oba de David García, imagen ganadora del Premio Internacional de Fotografía David Gómez Samitier de la DPH - DAVID GARCÍA

HUESCA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una fotografía nocturna tomada en el Valle de Benasque, en la que se aprecia el macizo de la Maladeta y el Aneto bajo la Vía Láctea, ha sido la merecedora del prestigioso Premio Internacional de Fotografía David Gómez Samitier, que se concede en el marco de los Félix de Azara de la Diputación Provincial de Huesca.

Su autor, David García, explica que 'Maladeta infinita' es fruto de una intensa planificación. El jurado ha otorgado asimismo dos accésits en esta categoría: uno para la fotografía 'El guardián del amanecer', de Héctor Pérez, en la que aparece un búho real tras devorar a su presa, y otro para 'El guardián del silencio', de Luis Carlos Pascual, realizada en un enclave entre San Vicente de Labuerda y Boltaña.

Los jurados de los premios Félix de Azara se han reunido esta semana para deliberar sobre los ganadores de cada una de las categorías de la próxima edición. A la modalidad de Fotografía se presentaron un total de 40 obras de naturaleza realizadas por 22 fotógrafos.

El jurado ha estado integrado por María González, técnica media de Artes Plásticas de la Diputación; Valle Piedrafita, técnica media de Fototeca; y los fotógrafos Pascual Gállego y Javier Broto.

El tribunal calificador del resto de categorías ha estado formado por Betsabé Santafé, secretaria técnica del IEA; Francisco Manuel Gómez, director del Servicio Provincial de Huesca del Departamento de Medio Ambiente y Turismo; José Luis Acín, director del Centro del Libro y la Cultura de Aragón; Celia Elfau, secretaria general de la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Huesca; y Rubén Darío Núñez, periodista.

Escolares, entidades, medios de comunicación, edición y becas de investigación En Centros Escolares, el premio ha sido para el CRA Cinca Cinqueta por su proyecto 'Inmersión geológica: viaje al centro de la Peña Montañesa', y el accésit para el IES Lucas Mallada por 'Los árboles del Lucas'.

En Entidades sin ánimo de lucro, ha resultado ganadora la Asociación Ueco por su proyecto 'Rednaturaula', de renaturalización de espacios en centros escolares del CRA Vero Alcanadre, y el accésit ha recaído en la Fundación Valentia Huesca por su trabajo en el Centro de Interpretación de la Huerta de Valentia, donde la tierra y las personas crecen.

En la categoría de Medios de Comunicación, el premio ha sido para Eduardo Ruiz de la Cruz por 'Érase una vez Lucien Briet' y el accésit para Radio Zaragoza por su trabajo en SER Ciencia.

En cuanto a los premios de Ayuda a la Edición, los ganadores han sido Javier Villacampa por 'Guía de campo: odonata de la Hoya de Huesca.

Para la identificación de libélulas y caballitos del diablo' y Carlos Enríquez por 'La infancia del naturalista altoaragonés Félix de Azara'.

Por último, han resultado beneficiarios de las becas de investigación la Escuela Politécnica Superior, por su estudio comparativo del contenido mineral, morfología y rendimiento de variedades de almendra del Alto Aragón, y Jorge Sevil, por el proyecto 'Gecumi', centrado en gemelos digitales de cuevas de la Sierra de Guara para contribuir a la mitigación del riesgo de inundaciones.