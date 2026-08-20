Mallén (Zaragoza) se convierte en una 'universidad de verano' para descubrir los secretos del rural romano en Hispania

Cientos de personas participan en las actividades de difusión científica gracias a la programación de conferencias y jornadas de puertas abiertas. - ARQUEOLOGÍA MALLÉN

MALLÉN (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

Mallén se convierte como cada verano en un gran laboratorio arqueológico al aire libre de la mano del Proyecto Arqueológico Belsinon, que desarrolla desde hace seis años trabajos de excavación en el yacimiento del Convento. Entre los meses de junio y septiembre, la localidad zaragozana acoge investigaciones, formación universitaria y actividades de divulgación destinadas tanto a profesionales y estudiantes como al conjunto de la ciudadanía.

La sexta campaña del proyecto ha reunido a un total de 19 personas procedentes de los ámbitos de la Arqueología, la Historia y la Conservación del Patrimonio, que participan tanto en los trabajos de excavación como en el laboratorio. El objetivo es avanzar en el conocimiento de la evolución histórica del enclave y, especialmente, de la organización de los distritos rurales de Hispania durante la época romana.

"Las investigaciones arqueológicas en Belsinon nos permiten descubrir cómo se organizaban los distritos rurales en Hispania en época romana", ha señalado el arqueólogo y codirector del proyecto Ángel Santos Horneros.

La actividad sobre el terreno se complementa con una importante labor formativa. El proyecto permite a estudiantes universitarios procedentes de distintos puntos de España trasladar a un entorno real los conocimientos adquiridos durante sus estudios y familiarizarse con el trabajo arqueológico de campo y de laboratorio. Para algunos de ellos, supone además su primer contacto directo con la arqueología profesional.

"La formación del alumnado universitario es uno de los pilares fundamentales del proyecto, para algunos es su primer contacto con la arqueología de campo y les permite poner en práctica lo aprendido en las aulas", ha explicado el también arqueólogo y codirector Óscar Bonilla Santander.

CONFERENCIAS Y PUERTAS ABIERTAS PARA ACERCAR LA INVESTIGACIÓN

La campaña ha contado además con un programa de difusión científica destinado a acercar a los vecinos y visitantes diferentes aspectos relacionados con el pasado de Mallén y con la investigación arqueológica. La Biblioteca Municipal ha acogido un ciclo de conferencias en el que han participado especialistas de diferentes ámbitos.

Entre las propuestas se han incluido una conferencia del doctor Jesús Sesma Sesma sobre el vaso campaniforme de Mallén, otra de Javier Rey Lanaspa sobre proyectos de arqueología de alta montaña en Aragón y una intervención de Maitane Tirapu de Goñi centrada en la excavación de restos óseos humanos.

El programa también ha abordado la tardoantigüedad romana, de la mano del doctor Fernando López Sánchez, y el estudio de los materiales recuperados durante las campañas arqueológicas desarrolladas en Belsinon en 1987 y 1989, a cargo de Juan Carlos Ruano Carreño.

Como cierre de la actividad, el equipo al completo participó en una jornada de puertas abiertas en la que los asistentes pudieron conocer de primera mano los avances obtenidos tanto en el trabajo de campo como en el laboratorio. La jornada concluyó con la presentación de un audiovisual que muestra la reconstrucción virtual de una de las domus romanas excavadas en el denominado 'Pagus Belsinonense'.

INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DIGITAL

Los trabajos actuales se complementan con el estudio de los materiales procedentes de las campañas de 1987 y 1989, gracias a la colaboración del Gobierno de Aragón y el Museo de Zaragoza. El análisis conjunto de estos materiales y de los hallazgos obtenidos desde el inicio de las nuevas excavaciones, en 2021, permite reconstruir la evolución histórica de las personas que habitaron el espacio del Convento desde la Prehistoria hasta la época Moderna.

La investigación se acompaña además de trabajos de conservación y de la utilización de herramientas digitales para facilitar la difusión de los resultados científicos. En este ámbito se enmarca la reconstrucción virtual en tres dimensiones de la domus romana, que permite mostrar al público cómo pudo ser uno de los espacios residenciales vinculados al enclave.

"A través de la investigación, conservación y la aplicación de herramientas digitales estamos realizando reconstrucciones virtuales en 3D para acercar a la ciudadanía los resultados científicos del proyecto", ha indicado la restauradora y codirectora Miriam Pérez Aranda.

El Proyecto Arqueológico Belsinon está financiado e impulsado por el Ayuntamiento de Mallén y cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón, el Museo de Zaragoza y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).