El manifiesto de la Plataforma Aragonesa Progresista logra más de un centenar de apoyos

ZARAGOZA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de militantes y simpatizantes de izquierdas han respaldado hasta ahora con su firma el manifiesto a favor de la unidad de las fuerzas progresistas, promovido por la Plataforma Aragonesa Progresista, que agrupa a personas vinculadas con distintos ámbitos sindicales y políticos, como afiliados a CCOO o UGT, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista o Zaragoza en Común, y sin afiliación específica.

Representantes de la Plataforma Aragonesa Progresista han presentado esta mañana en rueda de prensa el manifiesto 'Motivar para actuar, activar para votar' y han apelado a la responsabilidad a los partidos situados "a la izquierda del PSOE" para "ir en alianza" en la próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo.

"Les exigimos que hagan un esfuerzo porque está en riesgo que gobierne la derecha", ha advertido Juan Carlos Cantín, portavoz de la Plataforma. "La alternativa a la izquierda es una derecha muy agresiva, apoyada en la ultraderecha que quiere cargarse el Estado del Bienestar", ha señalado.

A su juicio, "la gente está desencantada de la política y el manifiesto pretende precisamente motivar a la sociedad aragonesa progresista".

Entre los casi 150 progresistas que has suscrito el manifiesto destacan el ex concejal de CHA Carmelo Asensio, el ex coordinador de IU, José Francisco Mendi, la activista feminista Josefina Musulén, y el profesor Nacho Celaya, así como el sindicalista Enrique Tordesillas.

Pilar Saracíbar, ex diputada del PSOE en las Cortes y miembro del colectivo de pensamiento crítico, ha justificado su apoyo al manifiesto al asegurar que "un Gobierno de izquierdas es los mejor para el país". Ha pedido a las fuerzas progresistas que sean "menos identitarias y más porosas" y que se abran a una alianza. "Si van solas, los votos se tirarán a la basura", ha advertido.

Para suscribirse al manifiesto es necesario enviar un correo electrónico a plataprogrezgz@gmail.com con el nombre y apellidos. El documento se inicia con la siguiente frase: "Podemos, y debemos, hacer todo lo necesario para conseguir 4 años más de progreso social y económico que solo gobiernos progresistas nos pueden dar".

Y advierte de que en los últimos años, "ya sea por el descrédito de la política y del sistema de partidos como por el ataque intencionado de los adversarios del sistema democrático, asistimos a una devaluación y debilitamiento de la participación. La consecuencia es que se está fortaleciendo una alternativa ultraconservadora, global, que intenta controlar los mecanismos del poder en todas sus dimensiones".