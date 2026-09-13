El MAR Festival se expande a seis pueblos del Pirineo aragonés con más de 50 propuestas culturales

El festival regresa a la provincia de Huesca con una programación que combina artes escénicas, música, talleres e intervenciones comunitarias, y que se extenderá del 19 de septiembre al 4 de octubre - RAQUEL FONTANEL

FISCAL (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

El MAR Festival, organizado por la Asociación de Mujeres Artistas Rurales (MAR), regresará a la provincia de Huesca del 19 de septiembre al 4 de octubre con una programación gratuita, itinerante y multidisciplinar que se extenderá a seis pueblos del Pirineo aragonés. El certamen, que recala por tercera vez en la provincia tras pasar por La Litera y Los Monegros, reunirá más de medio centenar de propuestas de artes escénicas, música, talleres e intervenciones comunitarias.

Entre las principales novedades de esta séptima edición se encuentra 'Vuelo y raíz', un espectáculo de circo contemporáneo en formato cabaret creado y producido por MAR que reflexiona sobre la acogida y la convivencia en los pueblos. También destaca 'La épica de lo cotidiano', una instalación artística de Montechochori que recupera, mediante grabaciones sonoras, las historias de vida de mujeres del valle de La Fueva y que podrá visitarse de forma permanente a través de códigos QR.

La programación comenzará el sábado, 19 de septiembre, en Fiscal, con un conversatorio con creadoras de la comarca y la presentación del buscador 'online' de artistas rurales aragonesas. Por la tarde se celebrará un taller artesanal de afieltrado impartido por Olihilo, seguido del espectáculo de circo 'IXA', de la compañía Tintilaina.

El domingo 20, Tella acogerá un taller de plantas medicinales, a cargo de Paula Oliva, y la propuesta de clown 'Llámame Bruja', de KonRasmiaRuralClown.

El festival continuará el viernes 25 en Bárcabo, con el recital poético-musical 'MiMeYo. Diario poético de una náufraga', de Bea Silvestre. Los días 26 y 27, San Juan de Plan y El Pueyo de Araguás serán escenario de nuevos conversatorios, talleres de tapices y escultura en gres, y los espectáculos 'Cuentos de la Huerta con Arte', de El Políglota Teatro, y 'Levadura, poesía en movimiento', de Lydia Vera y Ester Blanco.

TIERRANTONA CONCENTRARÁ EL CIERRE

El grueso de la programación se desarrollará en Tierrantona del 2 al 4 de octubre, con un mural en vivo de Carmen Escario, un cine-fórum sobre el documental 'Semillas, planta una escuela y te crecerá un pueblo' y una exposición colectiva en la Biblioteca de Tierrantona, en la que participarán 16 artistas.

El programa incluirá además un mercado artesanal, un espacio de juego y propuestas escénicas como 'El círculo de Casandra', de Alicia Macarrilla, y 'Las Mortero', de Cía. Estigma, colectivo que también impartirá un taller de poética y movimiento en escena.

La oferta de talleres se ampliará con la colaboración de La Rueca, proyecto de Biela y Tierra y Recreando Estudio. Habrá actividades de trabajo lanar, linograbado, modelado de barro, pintura botánica sobre tela, tapices circulares, collage, teatro social y arte natural. Todas serán gratuitas, aunque con plazas limitadas e inscripción previa el sábado 3 por la mañana.

La música tendrá también un papel destacado con las actuaciones de Dominica la Coja, Las Guindillas, La Corral, Cumbiazepam, Materias Primas Dj's y Luna Roja.

La organización ha resaltado el crecimiento del festival, que pasa de las 27 actividades celebradas en 2025 en un único municipio a superar las 50 propuestas en seis localidades. Además, participarán 83 creadoras rurales, frente a las 60 de la edición anterior.