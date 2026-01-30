Mar Vaquero destaca "la pujanza e innovación" del comercio de Jaca (Huesca)

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en uno de los comercios que ha visitado este viernes en Jaca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

JACA (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha visitado durante la mañana de este viernes varios comercios de la localidad altoaragonesa de Jaca para mostrar su apoyo al sector. Vaquero ha destacado "la pujanza e innovación del comercio de la localidad".

La consejera responsable de comercio ha subrayado "la adaptación a los nuevos tiempos de los empresarios del municipio que están aprovechando el turismo para ganar ventas y cuota de mercado al comercio online".

Durante el encuentro ha estado acompañada por la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte y por José Manuel de Prada, delegado de Fomento económico, Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de Jaca.

Vaquero ha conocido las instalaciones de dos negocios que han participado en el programa Volveremos como son los negocios textiles Telka y Prado y tienda de venta de tecnología Tec11, liderada por dos jóvenes emprendedores que acaba de ampliar su negocio. Por último, la vicepresidenta ha visitado Aratronic Wood, tienda de artesanía en madera.

La vicepresidenta ha destacado que estos comercios representan tres maneras "tan diferentes como exitosas" de hacer las cosas. "Telka es un negocio con 20 años con un éxito continuado ofreciendo experiencia de cliente a los visitantes; Prado es ejemplo de relevo generacional y crecimiento a través de la mejora continua, Aratronic es muestra del poder de la artesanía y Tec11 está aprovechando el comercio online mezclado con el físico para ser referencia para jaqueses y visitantes. El comercio tradicional tiene mucho futuro y aquí queda demostrado", ha reivindicado.

BALANCE DE 'VOLVEREMOS'

Vaquero también ha destacado el "éxito" del programa 'Volveremos', implantado ya en 57 municipios de la Comunidad, 11 de ellos en la provincia de Huesca. Una iniciativa que para la vicepresidenta es la de la "libertad" por la voluntariedad de ayuntamientos y comercios para adherirse en un momento de inflación en el que también se han visto beneficiadas las familias.

Un "círculo virtuoso de colaboración", según ha definido Vaquero, con el que el Gobierno de Aragón está fomentando el comercio local con efectos en el empleo, el emprendimiento, el turismo y también en materia social porque "en muchos municipios pequeños de las tres provincias son esos comercios, a veces muy limitados, que siguen manteniéndose abiertos para que los vecinos de los municipios puedan cubrir sus primeras necesidades e incluso ver una luz abierta en muchos de esos barrios y de esos pequeños municipios".

La iniciativa también se plasma en datos, con un impacto medio en todo Aragón que ha logrado un efecto multiplicador de 10,5 aproximadamente, "es decir, ha aclarado Vaquero, por cada euro que las administraciones han puesto a disposición de 'Volveremos' se ha conseguido multiplicar el impacto por 10 y ello supone que aproximadamente 100 millones de euros generados en ventas".

Impulso que para la vicepresidenta "es muy importante": "El comercio local necesita esta serie de incentivos, esa ayuda para que resulte más atractivo, sobre todo en un momento donde las grandes plataformas, grandes centros comerciales, comercio online, resulta un gran competidor".