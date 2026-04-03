Mar Vaquero destaca la singularidad de la 'rompida de la hora' en el Bajo Aragón que aúna tradición y cultura

Archivo - La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero - FABIÁN SIMÓN - Archivo

URREA DE GAÉN (TERUEL), 3 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y consejera de Economía de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha destacado la singularidad de la 'rompida de la hora' que supone, especialmente para los creyentes, vivir esta experiencia con "tradición y con cultura".

Mar Vaquero ha acudido a Urrea de Gaén para asistir a este acto central de la Semana Santa de los nuevo pueblos que conforman la Ruta del Tambor y el Bombo, donde a las 24.00 horas --excepto Calanda que lo hace a las 12.00 horas del Viernes Santo-- se rompe el silencio con el estruendo que provocan centenares de tambores y bombos que anuncian la muerte de Cristo.

"Es mostrar lo mejor de Aragón en todos y cada uno de nuestros pueblos y tener el privilegio de cada año de poder visitar y vivir que es un sentimiento colectivo y común el de todos los barjaragoneses que rompen la hora, cada uno de una manera distinta, con una singularidad, pero que todos confluyen en esa identidad aragonesa que se expresa a través del bombo y del tambor", ha descrito.

Tras recordar que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Mar Vaquero, ha comentado que es una ocasión "fantástica" también para poder transmitir, a través de la televisión pública aragonesa, el sentimiento que hay en estos pueblos y poderlo proyectar tanto a nivel nacional como internacional y que Aragón tenga esa "seña de identidad que a lo largo de muchísimos años hemos podido transmitir".