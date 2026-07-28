Mar Vaquero señala que el Gobierno de Aragón "respeta" las acciones de Nolasco y todos los consejeros

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este martes que el Ejecutivo "respeta" las acciones de todas las consejerías, también la decisión del titular de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de suprimir la "paga" semanal a los menores migrantes no acompañados.

En rueda de prensa, Vaquero se ha remitido a los términos en que quede redactada la instrucción que firme Nolasco a este respecto y ha dejado claro que cualquier actuación debe tener siempre informes jurídicos favorables.

También ha dicho que, oficialmente, el Gobierno de Aragón no tiene conocimiento de que el Ejecutivo central haya denunciado la medida adoptada por Nolasco y ha insistido en que en el acuerdo de gobierno PP-Vox quedan "claramente" establecidos los términos de cada una de las acciones que el Gobierno regional lleve a cabo: "Es importante que se cumpla este acuerdo".

El límite es el cumplimiento de la ley, "las dos partes sabemos que es así", ha manifestado Mar Vaquero, añadiendo que la medida que ha tomado Nolasco no se someterá a votación en el Consejo de Gobierno y que entra en las competencias de su Consejería