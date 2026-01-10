María Rodrigo (PSOE): "Azcón se ha cogido vacaciones escolares y ha olvidado las carencias del alumnado altoaragonés"

María Rodrigo junto a Marcel Iglesias y Begoña Nasarre. - PSOE ALTO ARAGÓN

HUESCA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en las Cortes de Aragón, María Rodrigo, ha lamentado que "los problemas y carencias que tenía la comunidad educativa el pasado 18 de diciembre, casi un mes después siguen igual".

El segundo trimestre del curso 2025-2026 "ya está en marcha y tristemente nada ha cambiado" y ha enumerado algunas de las situaciones "que docentes, familias y alumnado llevan tiempo denunciando sin que Azcón les preste atención".

Para la diputada altoaragonesa, "los dos ejemplos más claros de esta falta de interés los tenemos en La Litera. En concreto, un niño de Baells y otra de Altorricón llevan cuatro y dos meses respectivamente esperando a que Educación de respuesta al problema del transporte escolar. Y mientras tanto, pese a las promesas de la directora provincial, no han podido ir a clase ni un sólo día. Estamos hablando de derechos que el Gobierno de Azcón está obligado a garantizar y que está obviando, en ambos casos, por no vivir en el casco urbano de sus municipios".

Rodrigo ha puesto otros ejemplos de problemas con el transporte escolar en los Monegros y en Fraga, "y sigue faltando la auxiliar de educación especial en el colegio de Montanuy y en Almudévar, también personal no docente en el CRA Río Vero y en el CEIP El Parque, y los alumnos del CRA Alto Ara en Broto y Torla esperan desde hace ya dos meses que Educación contrate una cocinera que les permita recuperar el servicio de comedor con normalidad".

"Está claro que no sólo los escolares han tenido vacaciones", ha apostillado Rodrigo, "también el presidente Azcón se las ha tomado. Han tenido tres semanas para corregir una serie de cuestiones a las que se había comprometido el Partido Popular en el Gobierno de Aragón, y no han hecho absolutamente nada", le ha reprochado.

Y ha criticado que "mientras Azcón encuentra presupuesto para concertar el bachillerato y las aulas de 2-3 años, no lo hay para la escuela pública. Son muchos los casos en los que las propias asociaciones de madres y padres tienen que costear, mediante aportaciones a los centros, las necesidades que se detectan y que el Gobierno de Aragón no está cubriendo".

Y ha puesto como ejemplos la climatización de algunos centros, el acondicionamiento de patios, para de mobiliario, problemas en suelos y carpintería o remodelación de baños.

Para el PSOE "es una auténtica vergüenza, pero ¿qué podemos esperar de un candidato que mientras ha sido presidente y responsable de la educación aragonesa no ha escuchado a la comunidad educativa y ha basado su gestión en anuncios que ahora utiliza como promesas electorales?".