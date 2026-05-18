Marín (PP) propone crear una Comisión parlamentaria de investigación sobre "las orgías" de Ábalos en Aragón

La portavoz del PP Aragón, Ana Marín. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario popular de las Cortes de Aragón defenderá en sesión plenaria crear una Comisión de investigación sobre "las orgías" del exministro José Luis Ábalos en la Comunidad Autónoma.

En rueda de prensa, la portavoz del PP, Ana Marín, ha dado a conocer dos iniciativas, la primera para conocer "lo que ocurrió" en el Parador de Teruel y en un hotel de Zaragoza en 2021, durante la pandemia, "ante los sucesivos intentos de ocultar los hechos" por parte de la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, que entonces era la delegada del Gobierno en Aragón.

Además, los populares propondrán "una condena del uso de prostitutas" por parte de Ábalos, por "tratar a las mujeres como mercancía sexual" y también exigirán que se abra una investigación en el Ministerio de Transportes, el que dirigió Ábalos, y en la Delegación del Gobierno "para esclarecer cómo se pagaron los billetes de tren" de las prostitutas, "cómo se falsificaron los salvoconductos necesarios y si hubo personas dependientes de la Administración implicadas en estos hechos".

Ana Marín ha asegurado que Ábalos "protagonizó dos orgías con prostitutas en Teruel y Zaragoza con apenas siete meses de diferencia". Ha lamentado que Alegría "no cumple con su palabra" ya que ante la Comisión 'Koldo' del Senado dijo que si se demostraban estos hechos dimitiría, lo que no ha hecho.

A su juicio, "Alegría se presenta, una vez más, como una mujer víctima de ataques y campañas orquestadas por otros", lo que "ya hizo cuando estalló el escándalo del Parador" y "lo hace ahora, cuando se conoce la segunda orgía del exministro en Aragón y cuando vuelve a sentirse acorralada por la verdad, no por el PP".

"Esta actitud es vergonzosa", ha continuado Ana Marín, para quien la secretaria general del PSOE Aragón "utiliza su condición de mujer para hacerse la víctima e intentar escabullirse de sus responsabilidades", lo que constituye "una actitud machista hasta el extremo".

Ha aseverado que "las verdaderas víctimas son las mujeres utilizadas por Ábalos como mercancía sexual", tras lo que ha señalado que no le extraña esta "actitud" de Alegría, resaltando que "es amiga de Paco Salazar y ha sido portavoz del sanchismo, de un Gobierno donde el machismo ha campado por sus anchas sin que nadie lo denunciara".

"Alegría no está siendo atacada por el PP ni deshumanizada, como le gusta decir", sino que "está siendo interpelada por el PP para que asuma sus responsabilidades como delegada del Gobierno --en 2021-- porque tiene toda la responsabilidad de lo que ocurrió y lo debe asumir".

Ha recordado que cuando ocurrieron los hechos, durante la pandemia, había restricciones a la movilida y de reunión que "eran tremendas y nos afectaban a todos" y la Delegación del Gobierno coordinó las actuaciones operativas de la Guardia Civil y la Policía Nacional a este respecto.

"Ya está bien de tomarnos el pelo, que digan la verdad", ha continuado Ana Marín, manifestando que los mensajes de whatsapp entre Koldo García y Alegría "lo dejan bien claro: La señora Alegría solo estaba preocupada de que Ábalos se sintiera a gusto en su visita a Zaragoza organizando comidas, cenas y resulta que de lo demás no se enteraba de nada", de forma que "tomó la decisión de ocultar" y ahora "está hasta el cuello de fango".