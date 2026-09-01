Marín (PP) recuerda a Ariño (PSOE) que Sánchez sigue sin firmar el FITE de este año

La portavoz parlamentaria del PP Aragón, Ana Marín. - PP.

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha instado este martes al PSOE a exigir al presidente del Gobierno de Aragón, Pedro Sánchez, que firme ya el FITE de este año, "si de verdad quieren demostrar algún tipo de preocupación por el Fondo de Inversiones para Teruel". Marín ha lamentado "que el PSOE busque hacer ruido donde no lo hay pero sea incapaz de preocuparse y ocuparse de las necesidades reales de la provincia de Teruel".

"Estamos comenzando septiembre, ese Fondo no está firmado y, como siempre, nos esperamos que no se firme hasta finales de año, como suele hacer el Gobierno de España, que lleva un retraso inmenso en todo lo que es el trámite de este fondo, con todo lo que ello conlleva de retraso para los municipios".

Además, la portavoz del PP ha afirmado que el FITE avanza con los Gobiernos del PP, "fue puesto en marcha por un presidente de Aragón del PP, Santiago Lanzuela en 1992. Desde aquel año hasta el año pasado, hasta 2025, el Fondo de Inversiones de Teruel estuvo congelado en 60 millones de euros. Y ha sido un presidente también del Partido Popular, el señor Azcón, quien ha conseguido por primera vez que ese Fondo de Inversiones de Teruel se aumentara en 13 millones de euros en el año 2025 y en otros 13 millones de euros en el año 2026".

Para Marín, "que el PSOE haya querido generar hoy dudas con respecto al funcionamiento del FITE es una muestra más de su vacío, de su falta de oportunidad y de su falta de compromiso con la provincia de Teruel".

"El Gobierno de Sánchez tiene abandonada a la provincia de Teruel con una propuesta que condena el corredor Cantábrico-Mediterráneo a su paso por la provincia a ser una vía de siglo XIX; con retrasos en la A-68 insoportables; con la paralización de la A-40; con Teruel sin tren desde hace meses y meses y acumulando retrasos de año y medio como poco para la reapertura de la línea Sagunto-Teruel Zaragoza".

"Esa es la preocupación que demuestran Sánchez y el PSOE por Teruel; además de tener reducidas a un exiguo 1 por ciento las ayudas al funcionamiento cuando deberían aplicarse en un 20 por ciento, eso sí sería una herramienta eficaz contra la despoblación", ha afirmado Marín, quien ha recordado que la secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, las comparó con la financiación privilegiada a Cataluña y todavía hoy no ha pedido perdón a los turolenses.